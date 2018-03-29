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kararını verdi! Numara sorgulama uygulamalarına şok

Giriş Tarihi: 29.03.2018 20:16 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 20:23
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kararını verdi! Numara sorgulama uygulamalarına şok
Mahkeme kararını verdi! Numara sorgulama uygulamalarına şok

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, son dönemde hızla kullanımı yaygınlaşan GetContact uygulaması ile gündeme gelen telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulamalar ilgili önemli bir karara imza attı.

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kararını verdi! Numara sorgulama uygulamalarına şok
Mahkeme kararını verdi! Numara sorgulama uygulamalarına şok

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun () talebi üzerine GetContact'ın da aralarında bulunduğu 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli getirilmesini kararlaştırdı.

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kararını verdi! Numara sorgulama uygulamalarına şok
Mahkeme kararını verdi! Numara sorgulama uygulamalarına şok

Başkalarının rehberinde nasıl kayıtlı olunduğunu öğrenme ve numara bulma imkanı sunan GetContact, son günlerde en popüler uygulamalardan birisi haline gelmişti. Uygulamanın kullanan kişinin rehberinde kayıtlı olan numara ve isimleri kopyalayarak kendi veritabanına dahil ederek, kişisel verilerin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ifade ediliyordu.

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kararını verdi! Numara sorgulama uygulamalarına şok
Mahkeme kararını verdi! Numara sorgulama uygulamalarına şok
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kararını verdi! Numara sorgulama uygulamalarına şok
Mahkeme kararını verdi! Numara sorgulama uygulamalarına şok
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kararını verdi! Numara sorgulama uygulamalarına şok
Mahkeme kararını verdi! Numara sorgulama uygulamalarına şok
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kararını verdi! Numara sorgulama uygulamalarına şok
Mahkeme kararını verdi! Numara sorgulama uygulamalarına şok
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