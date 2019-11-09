Mars'ta uzaylılara ait heykel bulundu! Kızıl gezegenle ilgili flaş iddia ortalığı karıştırdı

Ünlü uzaylı avcısının bu iddiası sosyal medyada oldukça tartışıldı. Kimileri Scott C. Waring'e katılırken, Mars'ta bir zamanlar yaşam olduğunu savundu. Kimileri ise bu iddianın zorlama olduğunu ve sadece aşınmış bir kaya parçasına ait bir kareye baktıklarını vurguladı.