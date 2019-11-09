Mars'ta uzaylılara ait heykel bulundu! Kızıl gezegenle ilgili flaş iddia ortalığı karıştırdı
Mars'ta uzaylılara ait heykel bulundu! Kızıl gezegenle ilgili flaş iddia ortalığı karıştırdı
Mars'la ilgili araştırmalar hızlanmış durumda. İnsanların Mars'ta yerleşim merkezi kurmak için bazı çalışmaları var. Bu yerleşim merkezinin maliyeti de bir hayli yüksek olacak. Mars'a insanlı uzay aracı göndermenin, hatta yerleşim merkezi kurulmasıyla ilgili gelişmeler gündeme gelirken, bazı insanlar bu fikirlere ve çalışmalara karşı. Komplo teorisyenleri ve UFO avcıları, Mars'ta uzaylıların olduğunu ve insanlık için tehlikeli olduğunu düşünüyor. Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring, Mars'taki uzaylı tartışmalarının döndüğü bir zamanda bomba bir açıklamada bulundu. Kızıl gezegende Olmek medeniyetinin heykellerine benzer bir heykel keşfettiğini belirtti. Söz konusu heykelin fotoğrafını paylaştı.
Giriş Tarihi: 09.11.2019
13:35
Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
13:54
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