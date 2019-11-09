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  • Mars'ta uzaylılara ait heykel bulundu! Kızıl gezegenle ilgili flaş iddia ortalığı karıştırdı

'ta uzaylılara ait heykel bulundu! Kızıl gezegenle ilgili flaş iddia ortalığı karıştırdı

'la ilgili araştırmalar hızlanmış durumda. İnsanların 'ta kurmak için bazı çalışmaları var. Bu yerleşim merkezinin maliyeti de bir hayli yüksek olacak. Mars'a insanlı uzay aracı göndermenin, hatta yerleşim merkezi kurulmasıyla ilgili gelişmeler gündeme gelirken, bazı insanlar bu fikirlere ve çalışmalara karşı. Komplo teorisyenleri ve UFO avcıları, Mars'ta uzaylıların olduğunu ve insanlık için tehlikeli olduğunu düşünüyor. Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring, Mars'taki uzaylı tartışmalarının döndüğü bir zamanda bomba bir açıklamada bulundu. Kızıl gezegende Olmek medeniyetinin heykellerine benzer bir heykel keşfettiğini belirtti. Söz konusu heykelin fotoğrafını paylaştı.

Giriş Tarihi: 09.11.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 13:54
Mars'ta uzaylılara ait heykel bulundu! Kızıl gezegenle ilgili flaş iddia ortalığı karıştırdı

'la ilgili tartışmalar yıllardır sürüyor. Bazı kişiler kızıl gezegende bir zamanlar yaşam olduğunu ve daha sonra yok olduğunu iddia ediyor. Uzaylı avcıları 'a gönderilen keşif araçlarından gelen fotoğraflarda kanıtlar olduğunu belirtiyor.

Mars'ta uzaylılara ait heykel bulundu! Kızıl gezegenle ilgili flaş iddia ortalığı karıştırdı

Geçtiğimiz günlerde ünlü UFO uzmanı Scott C. Waring, 'ta Olmek heykellerine ait heykel bulduğunu belirtti. Olmekler, Orta Amerika'da Azteklerden de önce yaşamış bir medeniyet. Haklarında çok az bilgi bulunuyor.

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Mars'ta uzaylılara ait heykel bulundu! Kızıl gezegenle ilgili flaş iddia ortalığı karıştırdı

Olmeklerin MÖ 500'e kadar Orta Amerika'da hüküm sürdüğü sanılıyor. Günümüze kadar bu medeniyete ait çeşitli heykeller ulaştı. Olmeklerin yaptığı heykelleri var.

Mars'ta uzaylılara ait heykel bulundu! Kızıl gezegenle ilgili flaş iddia ortalığı karıştırdı

İşte Scott C. Waring bir Gigapan fotoğrafında bu heykel başına rastladığını belirtirken, heykeldeki kaskın kaplumbağa kabuğunu andırdığını, gözlerinin, yanaklarının ve burnunun da dikkat çektiğini söyledi.

Mars'ta uzaylılara ait heykel bulundu! Kızıl gezegenle ilgili flaş iddia ortalığı karıştırdı

Scott C. Waring, "Olmek heykelleriyle aralarında benzerlikler var. Zamana ve hava koşullarına bağlı olarak aşınma var, ancak detaylar halen güçlü.

Mars'ta uzaylılara ait heykel bulundu! Kızıl gezegenle ilgili flaş iddia ortalığı karıştırdı

Bu ayrıntılar dışında başka dikkat çeken bir nokta daha var. Heykel dik olarak bir tepeye konumlandırılmış. Dışarıyı gözetliyor. Bunlar önemli birine ait bir anıt gibi görünüyor" dedi.

Mars'ta uzaylılara ait heykel bulundu! Kızıl gezegenle ilgili flaş iddia ortalığı karıştırdı

Ünlü uzaylı avcısının bu iddiası sosyal medyada oldukça tartışıldı. Kimileri Scott C. Waring'e katılırken, 'ta bir zamanlar yaşam olduğunu savundu. Kimileri ise bu iddianın zorlama olduğunu ve sadece aşınmış bir kaya parçasına ait bir kareye baktıklarını vurguladı.

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