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  • Mars'tan ilginç fotoğraf! En az 2 ton ağırlığında...

'tan ilginç fotoğraf! En az 2 ton ağırlığında...

Son yıllarda Amerikan Havacılık ve Dairesi'nin () merceğinde bulunan ''den yeni görseller paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 10:04
Mars'tan ilginç fotoğraf! En az 2 ton ağırlığında...

'ın yörüngesindeki 'nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) aracının yüksek çözünürlüklü "High Resolution Imaging Science Experiment" veya HiRISE adlı çok güçlü kamerasıyla çekilen kare kısa zamanda ilgi odağı oldu.

Mars'tan ilginç fotoğraf! En az 2 ton ağırlığında...

'da çalışmalarını sürdüren bilimcisi Ross Beyer, "Bu fotoğraf oldukça kayda değer çünkü mevsimsel güney buz bölgesinde merydana geldi. Öyle görünüyor ki bu fotoğrafa yol açan patlama, en az 2 ton ağırlığında bir çarpışma sonrası gerçekleşti." şeklinde konuştu.

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Mars'tan ilginç fotoğraf! En az 2 ton ağırlığında...

Geçtiğimiz yıl 'ta akan su olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu açıklayan , Mars'a koloni kurmak için de ilginç bir yol izliyor.

Mars'tan ilginç fotoğraf! En az 2 ton ağırlığında...

Geçtiğimiz aylarda 'a yolculuğu ilginç kırmak için ilginç ilanlar veren 'nın kullandığı grafikler bir dönem asker almak için benzer bir yönteme başvuran ABD ordusunu anımsatıyor.

Mars'tan ilginç fotoğraf! En az 2 ton ağırlığında...

Görünen o ki 'a olan ilgili canlı tutmak için sıklıkla Mars ile ilgili paylaşımlar yapmaya devam edecek.

Mars'tan ilginç fotoğraf! En az 2 ton ağırlığında...

İşte 'nın yayınladığı fotoğrafından en dikkat çekenleri... (NTV)

Mars'tan ilginç fotoğraf! En az 2 ton ağırlığında...
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