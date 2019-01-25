Mars'tan ilginç fotoğraf! En az 2 ton ağırlığında...

Son yıllarda Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) merceğinde bulunan 'Kızıl Gezegen'den yeni görseller paylaşıldı. Mars'ın yörüngesindeki NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) aracının yüksek çözünürlüklü 'High Resolution Imaging Science Experiment' veya HiRISE adlı çok güçlü kamerasıyla çekilen kare kısa zamanda ilgi odağı oldu. NASA'da çalışmalarını sürdüren Mars bilimcisi Ross Beyer, 'Bu fotoğraf oldukça kayda değer çünkü mevsimsel güney buz bölgesinde merydana geldi. Öyle görünüyor ki bu fotoğrafa yol açan patlama, en az 2 ton ağırlığında bir çarpışma sonrası gerçekleşti.' şeklinde konuştu. Geçtiğimiz yıl Mars'ta akan su olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu açıklayan NASA, Mars'a koloni kurmak için de ilginç bir yol izliyor. Geçtiğimiz aylarda Mars'a yolculuğu ilginç kırmak için ilginç ilanlar veren NASA'nın kullandığı grafikler bir dönem asker almak için benzer bir yönteme başvuran ABD ordusunu anımsatıyor. Görünen o ki NASA Mars'a olan ilgili canlı tutmak için sıklıkla Mars ile ilgili paylaşımlar yapmaya devam edecek. İşte NASA'nın yayınladığı Mars fotoğrafından en dikkat çekenleri... (NTV)