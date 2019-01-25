Mars'tan ilginç fotoğraf! En az 2 ton ağırlığında...

NASA'da çalışmalarını sürdüren Mars bilimcisi Ross Beyer, "Bu fotoğraf oldukça kayda değer çünkü mevsimsel güney buz bölgesinde merydana geldi. Öyle görünüyor ki bu fotoğrafa yol açan patlama, en az 2 ton ağırlığında bir çarpışma sonrası gerçekleşti." şeklinde konuştu.