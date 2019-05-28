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Matematik öğretmeni tükenmez kalemden öyle bir şey yaptı ki...

Bir matematik öğretmeni yaptığı buluşla sosyal medyayı salladı! Tükenmez kalem kullanarak akla hayale gelmeyecek bir ustalık gerçekleştiren öğretmen herkesi hayran bıraktı. Yaptığı işi sosyal medyadan da paylaşan öğretmen milyonların ilgisini çekti. Görünce çok şaşıracaksınız! Peki bir tükenmez kalemle ne mi yaptı? İşte kare kare o muhteşem çalışma!

Giriş Tarihi: 28.05.2019 08:44 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 08:54
Matematik öğretmeni tükenmez kalemden öyle bir şey yaptı ki...

Matematik öğretmeninin aklına gelen fikir, milyonlarca insanın dikkatini çekmeyi başardı.

Matematik öğretmeni tükenmez kalemden öyle bir şey yaptı ki...

Instagram'a yüklenen ve 20 milyondan fazla kez izlenen bu görüntülerde önce bir tahta parçası bularak işe başlıyoruz.

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Matematik öğretmeni tükenmez kalemden öyle bir şey yaptı ki...

Ardından ikinci bir parça bularak bu parçaları yapıştırmamız gerekiyor.

Matematik öğretmeni tükenmez kalemden öyle bir şey yaptı ki...

Bunun için bir tutkal yeterli.

Matematik öğretmeni tükenmez kalemden öyle bir şey yaptı ki...

Sonra da iki parçayı bir araya getiriyoruz.

Matematik öğretmeni tükenmez kalemden öyle bir şey yaptı ki...

Ancak işimiz bu noktada bitmiyor elbette. Şimdi de bir sonraki aşamaya geçelim.

Matematik öğretmeni tükenmez kalemden öyle bir şey yaptı ki...

Şimdi elimizdeki tahtanın yarısı kadar bir tahtaya ihtiyacımız var.

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