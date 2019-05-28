Haberler

Galeri

Matematik öğretmeni tükenmez kalemden öyle bir şey yaptı ki...

Matematik öğretmeni tükenmez kalemden öyle bir şey yaptı ki...

Bir matematik öğretmeni yaptığı buluşla sosyal medyayı salladı! Tükenmez kalem kullanarak akla hayale gelmeyecek bir ustalık gerçekleştiren öğretmen herkesi hayran bıraktı. Yaptığı işi sosyal medyadan da paylaşan öğretmen milyonların ilgisini çekti. Görünce çok şaşıracaksınız! Peki bir tükenmez kalemle ne mi yaptı? İşte kare kare o muhteşem çalışma!

Giriş Tarihi: 28.05.2019 08:44 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 08:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





