Mühendis genç eski Nokia telefonu bakın nasıl değerlendirdi

Yaptığı bu ustalığı diğer insanlardan da saklamayan Rus mühendis çalışmasını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. O paylaşınca da milyonlarca kişi bu ilginç çalışmayı öğrenme fırsatı buldu.

İşte kare kare Nokia telefonla yapılan ustalık!