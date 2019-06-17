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Mühendis genç eski telefonu bakın nasıl değerlendirdi

bir döneme damga vuran efsane cep telefonu markası olarak aılıyor. 2000'li yılların başında farklı modelleriyle büyük bir çıkış yakalayan firma smart phone yani akıllı telefonların geliştirilmesiyle tutunamadı. Elbette Nokia eski popülerliğini kaybetse de hala piyasada bulunan bir marka. Peki akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle popülerliğini kaybeden eski tip cep telefonlarını çok farklı yöntemlerle değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte onlardan birini Rus mühendis gerçekleştirdi. Sonuç ise çok şaşırttı!

Giriş Tarihi: 17.06.2019 06:53 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 12:30
Mühendis genç eski Nokia telefonu bakın nasıl değerlendirdi

Yaptığı bu ustalığı diğer insanlardan da saklamayan Rus mühendis çalışmasını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. O paylaşınca da milyonlarca kişi bu ilginç çalışmayı öğrenme fırsatı buldu.

İşte kare kare telefonla yapılan ustalık!

Mühendis genç eski Nokia telefonu bakın nasıl değerlendirdi

Önce telefonun içini açıyoruz.

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Mühendis genç eski Nokia telefonu bakın nasıl değerlendirdi
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Mühendis genç eski Nokia telefonu bakın nasıl değerlendirdi
Mühendis genç eski Nokia telefonu bakın nasıl değerlendirdi
Mühendis genç eski Nokia telefonu bakın nasıl değerlendirdi

Cihazın titreşim aldığı bölmeye 6V'lik minik bir motorun kablosunu bağlıyoruz.

Mühendis genç eski Nokia telefonu bakın nasıl değerlendirdi
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