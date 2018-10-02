Türkiye'nin en iyi haber sitesi

60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 60 yaşına girdi. İşte NASA'nın gözünden evrende yolculuk.

Giriş Tarihi: 02.10.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 15:04
  • 1
  • 36
60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
NASA 60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
Amerikan Havacılık ve Dairesi'nin () 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu bugüne kadar evrenin derinliklerinden sayısız kareyi bizler ile paylaştı.
  • 2
  • 36
60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
NASA 60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
2020 yılında görevü James Webb'e bırakacak olan Hubble, emekli olmaya hazırlanıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 36
60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
NASA 60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)

NTV'ye göre, Huble'a kıyasla ı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.

  • 4
  • 36
60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
NASA 60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
İşte daki 28'inci yaşını kuytlayan Hubble'ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk...
  • 5
  • 36
60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
NASA 60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
  • 6
  • 36
60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
NASA 60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
  • 7
  • 36
60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
NASA 60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
BİZE ULAŞIN