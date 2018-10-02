NASA 60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 60 yaşına girdi. İşte NASA'nın gözünden evrende yolculuk.
Giriş Tarihi: 02.10.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 15:04
NASA
60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
NASA
60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
NASA
60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
NASA
60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
NASA
60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
NASA
60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)
NASA
60 yaşına girdi! (NASA'nın gözünden evrende yolculuk)