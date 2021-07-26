NASA açıkladı! Mars'ta 2 km'ye yakın uçmayı başardı!

NASA geçtiğimiz gün sosyal medyada yaptığı paylaşımla Ingenuity'nin 10. uçuşunu tamamladığını duyurdu. Böylece Mars helikopterinin, Kızıl Gezegen üzerinde uçtuğu toplam mesafe neredeyse 2 km'ye yaklaştı. Bununla birlikte Perseverance'a yardım etmek için önemli kareler yakaladı. Ingenuity, Perseverance'ın ziyaret etmesi planlanan bir bölgede uçtu. 'Raised Ridges' olarak adlandırılan bu bölgenin, Mars'ta bir zamanlar yaşam olduğuna dair kanıtlar barındırdığı düşünülüyor. Ingenuity'nin uçuşlarından sorumlu ekibin lideri Teddy Tzanetos yaptığı açıklamada, 10. uçuşun navigasyon ve performans açısından bugüne kadarki en karmaşık uçuş olduğunu belirtti. 10 farklı ara noktadan oluşan uçuş, 165 saniye sürdü. Ingenuity, güneye bakan farklı yol noktalarından Raised Ridges bölgesinin görüntülerini alacak. Her noktadan bölgenin fotoğraflarını çekerek, batıya ve kuzeybatıya doğru uçmaya devam edecek. NASA, Ingenuity'nin yol noktalarından gelen verileri kullanarak çeşitli görüntüler elde etmeyi planlıyor.