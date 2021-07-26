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Haberler Galeri NASA açıkladı! Mars'ta 2 km'ye yakın uçmayı başardı!
Giriş Tarihi: 26.07.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 09:24

NASA açıkladı! Mars'ta 2 km'ye yakın uçmayı başardı!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity 10. uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Helikopter yaşamın izlerinin olabileceği bir bölgeyi keşfe çıktı.

NASA açıkladı! Mars'ta 2 km'ye yakın uçmayı başardı!

NASA geçtiğimiz gün sosyal medyada yaptığı paylaşımla Ingenuity'nin 10. uçuşunu tamamladığını duyurdu. Böylece Mars helikopterinin, Kızıl Gezegen üzerinde uçtuğu toplam mesafe neredeyse 2 km'ye yaklaştı. Bununla birlikte Perseverance'a yardım etmek için önemli kareler yakaladı.

NASA açıkladı! Mars'ta 2 km'ye yakın uçmayı başardı!

Ingenuity, Perseverance'ın ziyaret etmesi planlanan bir bölgede uçtu. "Raised Ridges" olarak adlandırılan bu bölgenin, Mars'ta bir zamanlar yaşam olduğuna dair kanıtlar barındırdığı düşünülüyor.

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NASA açıkladı! Mars'ta 2 km'ye yakın uçmayı başardı!

Ingenuity'nin uçuşlarından sorumlu ekibin lideri Teddy Tzanetos yaptığı açıklamada, 10. uçuşun navigasyon ve performans açısından bugüne kadarki en karmaşık uçuş olduğunu belirtti. 10 farklı ara noktadan oluşan uçuş, 165 saniye sürdü.

NASA açıkladı! Mars'ta 2 km'ye yakın uçmayı başardı!

Ingenuity, güneye bakan farklı yol noktalarından Raised Ridges bölgesinin görüntülerini alacak. Her noktadan bölgenin fotoğraflarını çekerek, batıya ve kuzeybatıya doğru uçmaya devam edecek. NASA, Ingenuity'nin yol noktalarından gelen verileri kullanarak çeşitli görüntüler elde etmeyi planlıyor.

NASA açıkladı! Mars'ta 2 km'ye yakın uçmayı başardı!
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