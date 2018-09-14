Türkiye'nin en iyi haber sitesi

asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) göktaşlarına karşı kullanacağı silahının testlerinde sona doğru yaklaşıyor. Sonunda bu silah için tarih verildi.

Giriş Tarihi: 14.09.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 17:03
  • 1
  • 15
asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
NASA asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü İngiliz bilim insanı Stephen Hawking'in en büyük tehdit olarak gösterdiği göktaşlarına karşı geçtiğimiz yıl düğmeye basmış, gezegenimize çarpa riski olan göktaşlarına karşı mücadele için yeni bir silah geliştirmişti.
  • 2
  • 15
asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
NASA asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
Gezegenimizin yörüngesinde bulunacak bir aracına entegre edilen sistemin adı DART (Double Asteroid Redirection Test) olarak açıklanmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 15
asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
NASA asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
DART için yoğun mesai harcayan Amerikan Havacılık ve Dairesi testlerde sona doğru emin adımlar ile ilerliyor.
  • 4
  • 15
asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
NASA asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
Yapılan resmi açıklamaya göre, gezegenimizi olası bir felaketten korumak için geliştirilen bir buzdolabı kadar büyüklüğe sahip olan DART her şey yolunda giderse 2020 yılında kullanıma girecek
  • 5
  • 15
asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
NASA asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
Geçtiğimiz aylarda bir İngiliz firması gezegenimizin sonuna neden olacak felaketler için bahis oranlarını belirlemişti. İşte o olasılıklar...
  • 6
  • 15
asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
NASA asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
Dünya dışı bir medeniyetin gezegenimizi işgali (Oran: 1'e 500)
  • 7
  • 15
asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
NASA asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
Kara deliğin Dünya'yı yutması (Oran: 1'e 125)
BİZE ULAŞIN