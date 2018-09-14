NASA asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) göktaşlarına karşı kullanacağı silahının testlerinde sona doğru yaklaşıyor. Sonunda bu silah için tarih verildi.
Giriş Tarihi: 14.09.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 17:03
NASA
asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
NASA
asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
NASA
asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
NASA
asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
NASA
asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
NASA
asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!
NASA
asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!