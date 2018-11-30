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, 'ya çarpma riski bulunan asteroide konacak

Saatte 101 bin kilometre hızla 'ya doğru yaklaşan Bennu isimli için çalışmalar başlatan 3 Aralık'ta Dünya'ya çarpma riski bulunan asteroide konacak.

Giriş Tarihi: 30.11.2018 09:16 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 10:15
NASA, Dünya'ya çarpma riski bulunan asteroide konacak

Gezegenimize doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen 'Bennu' isimli asteroid Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni () harekete geçirdi.

NASA, Dünya'ya çarpma riski bulunan asteroide konacak

Yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Bennu'yu "riskli" kategorisinde değerlendirilen , olası bir felaketin önüne geçmek için 3 Aralık'ta 'ya çarpma riski bulunan asteroide konacak.

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NASA, Dünya'ya çarpma riski bulunan asteroide konacak

2016'nın eylül ayında yolculuğuna başlayan OSIRIS-REx isimli araç nihayet sona yaklaşmış durumda. Araç Bennu'dan örnekler toplayacak.

NASA, Dünya'ya çarpma riski bulunan asteroide konacak

800 milyon dolarlık proje 2023 yılında, Bennu'dan alınmış örneklerin dünyaya getirilmesiyle son bulacak.

NASA, Dünya'ya çarpma riski bulunan asteroide konacak

Projede görev yapan fizikçi Kirsten Howley, geçtiğimiz haftalarda ABD basınına yaptığı açıklamada Bennu'nun 2135 yılında gezegenimize çarpma olasılığın şu an için düşük olduğunu belirtti ama 'nın buna rağmen şimdiden çalışmalar yürüttüğünün altını çizmişti.

NASA, Dünya'ya çarpma riski bulunan asteroide konacak

NASA ÇALIŞANI DR JOSEPH NUTH UYARMIŞTI

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap geçtiğimiz aylarda bilim dünyasından gelmişti.

NASA, Dünya'ya çarpma riski bulunan asteroide konacak

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

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