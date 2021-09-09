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Giriş Tarihi: 09.09.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 09:45

NASA resmen açıkladı! Bu tarihte uzaya fırlatılacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'dan yeni bir açıklama geldi. NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacak James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) fırlatma tarihinin belirlendiğini duyurdu. James Webb Uzay Teleskobu'nun ekim sonunda fırlatılacağı tahmin ediliyordu. Şimdi bu tarih daha ileri alındı.

AA
NASA resmen açıkladı! Bu tarihte uzaya fırlatılacak

James Webb Uzay Teleskobu, NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı'nın (CSA) uzun zamandır üstündeki çalıştıkları bir projeydi. Yeni nesil uzay teleskobu kısa süre önce tüm testleri başarıyla geçti ve fırlatılmak üzere yola çıktı. James Webb'in normalde 31 Ekim'de Ariane 5 roketiyle fırlatılacağı tahmin ediliyordu. Farklı kaynaklar da bu tarihi onaylamıştı, fakat NASA James Webb Uzay Teleskobu'nu 18 Aralık'ta fırlatılacağını açıkladı.

NASA resmen açıkladı! Bu tarihte uzaya fırlatılacak

James Webb teleskobu, Güney Amerika'nın kuzey batı kıyısında bulunan Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Üssü'nden, ESA'nın kargo roketi Ariane 5 ile uzaya gönderilecek.

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NASA resmen açıkladı! Bu tarihte uzaya fırlatılacak

NASA, teleskobun California Redondo Beach'te son konfigürasyonlarının yapıldığını ve teleskobu uzaya taşıyacak Ariane 5 roketinin Fransız Guyanası'na ulaştığını duyurdu.

NASA resmen açıkladı! Bu tarihte uzaya fırlatılacak

James Webb Teleskobu, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde güneş sisteminden, görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarını inceleyebilecek.

NASA resmen açıkladı! Bu tarihte uzaya fırlatılacak

Teleskobun daha önce 2019'da yapılması planlanan fırlatılışı, bazı yapım hataları nedeniyle 2021'e ertelenmişti.

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