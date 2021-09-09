NASA resmen açıkladı! Bu tarihte uzaya fırlatılacak

James Webb Uzay Teleskobu, NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı'nın (CSA) uzun zamandır üstündeki çalıştıkları bir projeydi. Yeni nesil uzay teleskobu kısa süre önce tüm testleri başarıyla geçti ve fırlatılmak üzere yola çıktı. James Webb'in normalde 31 Ekim'de Ariane 5 roketiyle fırlatılacağı tahmin ediliyordu. Farklı kaynaklar da bu tarihi onaylamıştı, fakat NASA James Webb Uzay Teleskobu'nu 18 Aralık'ta fırlatılacağını açıkladı. James Webb teleskobu, Güney Amerika'nın kuzey batı kıyısında bulunan Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Üssü'nden, ESA'nın kargo roketi Ariane 5 ile uzaya gönderilecek. NASA, teleskobun California Redondo Beach'te son konfigürasyonlarının yapıldığını ve teleskobu uzaya taşıyacak Ariane 5 roketinin Fransız Guyanası'na ulaştığını duyurdu. James Webb Teleskobu, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde güneş sisteminden, görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarını inceleyebilecek. Teleskobun daha önce 2019'da yapılması planlanan fırlatılışı, bazı yapım hataları nedeniyle 2021'e ertelenmişti. Her şey planlandığı gibi giderse, James Webb ile ilk gözlemler, yörüngesine yerleştikten neredeyse 6 ay sonra başlayacak. Gök bilimciler, Hubble'ın muhteşem keşifler yaptığını, ancak son teknoloji ile donatılan James Webb'in daha fazlasını sunacağını belirtiyor.