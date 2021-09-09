NASA resmen açıkladı! Bu tarihte uzaya fırlatılacak

James Webb Uzay Teleskobu, NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı'nın (CSA) uzun zamandır üstündeki çalıştıkları bir projeydi. Yeni nesil uzay teleskobu kısa süre önce tüm testleri başarıyla geçti ve fırlatılmak üzere yola çıktı. James Webb'in normalde 31 Ekim'de Ariane 5 roketiyle fırlatılacağı tahmin ediliyordu. Farklı kaynaklar da bu tarihi onaylamıştı, fakat NASA James Webb Uzay Teleskobu'nu 18 Aralık'ta fırlatılacağını açıkladı.