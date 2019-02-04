NASA yöneticisinden uzaylı itirafı! Bakın ne dedi...

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) çalışan Thomas Zurbuchen yaptığı açıklamalar ile yeni bir tartışmaya start verdi. İnsanoğlunun en çok merak ettiği sorulardan biri olan 'evrende yalnız mıyız?' NASA yöneticisi Thomas Zurbuchen'in açıklamaları ile bir kez daha gündemde. Zira Boston Üniversitesi'nde katıldığı bir söyleşide açıklamalarda bulunan Zurbuchen'a göre uzaylıların var olma ihtimali sandığımızdan çok daha yüksek bir ihtimal. Zurbuchen, Dünya dışında bir galakside daha gelişmiş bir canlı formunun olabileceğinin de atını çiziyor. UZAYLILAR BİZİMLE NEDEN BAĞLANTI KURMUYOR? Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bir başka çalışanı Alan Stern, insanoğlunun neden hala dünyadışı bir medeniyet ile iletişime geçemediğine dair yeni bir teori ortaya atmıştı American Astronomical Society'nin düzenlediği konferasta bir açıklama yapan Stern, bunun nedeni olarak uzaylıların tahmin ettiğimizin aksine sualtı bir medeniyet geliştirmiş olabileceği ihtimalinin altını çizdi. Stern, dünyadışı canlıların galaksinin başka bölümlerinde, yaşadıkları gezegende bulunan okyanusların derinliklerinde bulunuyor olabilecekleri iddiasını ortaya attı. Pek çok filme konu olan bu olayın neden henüz gerçekleşmediğini araştıran bilim insanları olası diğer senaryoları belirlemişti.