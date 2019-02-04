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  • NASA yöneticisinden uzaylı itirafı! Bakın ne dedi...

yöneticisinden itirafı! Bakın ne dedi...

ABD Ulusal Havacılık ve Dairesi'nde () çalışan yaptığı açıklamalar ile yeni bir tartışmaya start verdi.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 14:53
NASA yöneticisinden uzaylı itirafı! Bakın ne dedi...

İnsanoğlunun en çok merak ettiği sorulardan biri olan 'evrende yalnız mıyız?' yöneticisi 'in açıklamaları ile bir kez daha gündemde.

NASA yöneticisinden uzaylı itirafı! Bakın ne dedi...

Zira 'nde katıldığı bir söyleşide açıklamalarda bulunan Zurbuchen'a göre uzaylıların var olma ihtimali sandığımızdan çok daha yüksek bir ihtimal.

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NASA yöneticisinden uzaylı itirafı! Bakın ne dedi...

Zurbuchen, Dünya dışında bir galakside daha gelişmiş bir canlı formunun olabileceğinin de atını çiziyor.

NASA yöneticisinden uzaylı itirafı! Bakın ne dedi...

UZAYLILAR BİZİMLE NEDEN BAĞLANTI KURMUYOR?

Amerikan Havacılık ve Dairesi'nin () bir başka çalışanı Alan Stern, insanoğlunun neden hala dünyadışı bir medeniyet ile iletişime geçemediğine dair yeni bir teori ortaya atmıştı

NASA yöneticisinden uzaylı itirafı! Bakın ne dedi...

American Astronomical Society'nin düzenlediği konferasta bir açıklama yapan Stern, bunun nedeni olarak uzaylıların tahmin ettiğimizin aksine sualtı bir medeniyet geliştirmiş olabileceği ihtimalinin altını çizdi.

NASA yöneticisinden uzaylı itirafı! Bakın ne dedi...

Stern, dünyadışı canlıların galaksinin başka bölümlerinde, yaşadıkları gezegende bulunan okyanusların derinliklerinde bulunuyor olabilecekleri iddiasını ortaya attı.

NASA yöneticisinden uzaylı itirafı! Bakın ne dedi...

Pek çok filme konu olan bu olayın neden henüz gerçekleşmediğini araştıran bilim insanları olası diğer senaryoları belirlemişti.

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