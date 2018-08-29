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'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

'da 1968'den beridir yaşanmayan bir olay gerçekleşti. 50 yıl sonra bakın ne oldu...

Giriş Tarihi: 29.08.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 11:53
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'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
NASA'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

'da 50 yıl sonra ilk defa bir istifa etti.

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'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
NASA'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

'nın adaylarından , kişisel nedenler yüzünden görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
NASA'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

En son Soğuk Savaş döneminin en hararetli dönemlerinden biri olan 1968 yılında gerçekleşen istifadan sonra Kulin'nın istifası 'da bir ilk oldu.

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'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
NASA'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

18 BİN 300 KİŞİ ARASINDAN SEÇİLMİŞTİ

, 18 bin 300 aday arasından seçilen 12 kişilik ' 2017' sınıfında adayı olarak iki senelik eğitim almaya hak kazanmıştı.

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'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
NASA'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

YERİNE YENİ ADAY ALINMAYACAK

'dan ABD basınına yapılan açıklamada Robb'un istifası doğrulandı.

NASA ayrıca, 'NASA 2017' sınıfının mevcudunun 11 kişiye düştüğünü ve Kulin'ın yerine herhangi bir başka adayın alınmayacağını açıkladı.

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'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
NASA'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

EN SON ASTRONOT İSTİFASI 1968'DE

'nın aynı açıklamasında Kulin'den önce NASA'nın en son adayı istifası ile Brian O'Leary'nin ve hemen ardından John Llewellyn'in 1968'de gerçekleşen istifaları zamanında karşılaşıldığı belirtildi.

NASA 2017 programına katılmak için 3 defa başvuran ve son başvurusunda kabul edilen Kulin, programa seçilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında "Umarım, tasarladığım bileşenlere sahip bir araçla bir gün uçacağım" sözleri ile mutluluğunu dile getirmişti.

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'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
NASA'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Peki 'nın adaylarına sorduğu mülakat sorularını biliyor musunuz?

Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi(NASA)'nin astronot adaylarına mülakat esnasında sorduğu sorular yayımlandı. 16 sorudan oluşan bu mini testle; adayların fizik bilimi bilgisi ve NASA hakkındaki genel kültürleri sorgulanırken, akıl yürütme teknikleri ve psikolojik yönelimleri ile ilgili bilgi ediniliyor.

İşte o sorular...

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