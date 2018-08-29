NASA'da 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

EN SON ASTRONOT İSTİFASI 1968'DE

NASA'nın aynı açıklamasında Kulin'den önce NASA'nın en son astronot adayı istifası ile Brian O'Leary'nin ve hemen ardından John Llewellyn'in 1968'de gerçekleşen istifaları zamanında karşılaşıldığı belirtildi.

NASA 2017 programına katılmak için 3 defa başvuran ve son başvurusunda kabul edilen Kulin, programa seçilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında "Umarım, tasarladığım bileşenlere sahip bir araçla bir gün uçacağım" sözleri ile mutluluğunu dile getirmişti.