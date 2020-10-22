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'dan flaş Ay açıklaması! NASA Ay'daki yeni keşfi duyurmaya hazırlanıyor

Amerikan Havacılık ve Dairesi 'da son günlerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. NASA'nın uzay aracı OSIRIS-REx, numune toplamak üzere Bennu asteroidine iniş yaptı. Aslında temas etti demek daha doğru olacaktır, çünkü OSIRIS-REx birkaç saniyelik temas gerçekleştirdi ve numune topladı. Ancak kontrol merkezinin neler toplandığını anlaması ise birkaç gün alacak. Bilindiği üzere NASA'nın Ay'a gidiş planları var ve gezegenimizin uydusu hakkındaki araştırmaları da hızla devam ediyor. NASA, Ay'la ilgili yeni bir keşif olduğunu açıkladı ve bu keşfin duyurusu için de tarih verdi. NASA, Ay keşfini ne zaman açıklayacak? Tarih nedir? İşte konu hakkındaki detaylar...

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Giriş Tarihi: 22.10.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 15:12
NASA'dan flaş Ay açıklaması! NASA Ay'daki yeni keşfi duyurmaya hazırlanıyor

tarihi bir olaya imza attı ve OSIRIS-REx aracını, Bennu asteroidine temas ettirmeyi ve numune toplamayı başardı. Bu olay gündemde oldukça yankı buldu. NASA, OSIRIS-REx'in inişine ait yeni görüntüleri de paylaştı.

NASA'dan flaş Ay açıklaması! NASA Ay'daki yeni keşfi duyurmaya hazırlanıyor

Bu olay sıcaklığını korurken, 'dan Ay hakkında flaş bir açıklama geldi. NASA'dan yapılan açıklamada, 2,7 metre aynalı teleskop taşıyan "Boeing 747SP" tipi uçak olan Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi'nin keşfinin "ajansın Ay hakkında daha fazla şey öğrenme çabalarına katkıda bulunacağı" ifade edildi.

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NASA'dan flaş Ay açıklaması! NASA Ay'daki yeni keşfi duyurmaya hazırlanıyor

Açıklamada, "Ay'ın ilmini anlamak, iç Güneş Sistemi'nin geniş tarihinde parçaları bir araya getirmeye de yardımcı olabilir." ifadesine yer verildi.

NASA'dan flaş Ay açıklaması! NASA Ay'daki yeni keşfi duyurmaya hazırlanıyor

NASA AY'DAKİ YENİ KEŞFİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Ay'a ilişkin yeni keşfin 26 Ekim Pazartesi günü telekonferansla açıklanacağı belirtildi.

NASA'dan flaş Ay açıklaması! NASA Ay'daki yeni keşfi duyurmaya hazırlanıyor

, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.

NASA'dan flaş Ay açıklaması! NASA Ay'daki yeni keşfi duyurmaya hazırlanıyor

AY'LA İLGİLİ DUDAK UÇUKLATAN İDDİALAR

The Sun'ın YouTube kanalı Thirdphaseoftmoon'a dayandırdığı haberine göre UFO avcıları, Ay'ın bir kraterinde turuncu renkli, büyük bir yapı bulduğunu ileri sürdü.

NASA'dan flaş Ay açıklaması! NASA Ay'daki yeni keşfi duyurmaya hazırlanıyor

Kaynak Thirdphaseoftmoon söz konusu görüntülerin, DSLR fotoğraf makinesine takılmış güçlü teleskopik bir objektifle çekildiğini belirtiyor.

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