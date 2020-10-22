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NASA'dan flaş Ay açıklaması! NASA Ay'daki yeni keşfi duyurmaya hazırlanıyor
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'da son günlerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. NASA'nın uzay aracı OSIRIS-REx, numune toplamak üzere Bennu asteroidine iniş yaptı. Aslında temas etti demek daha doğru olacaktır, çünkü OSIRIS-REx birkaç saniyelik temas gerçekleştirdi ve numune topladı. Ancak kontrol merkezinin neler toplandığını anlaması ise birkaç gün alacak. Bilindiği üzere NASA'nın Ay'a gidiş planları var ve gezegenimizin uydusu hakkındaki araştırmaları da hızla devam ediyor. NASA, Ay'la ilgili yeni bir keşif olduğunu açıkladı ve bu keşfin duyurusu için de tarih verdi. NASA, Ay keşfini ne zaman açıklayacak? Tarih nedir? İşte konu hakkındaki detaylar...