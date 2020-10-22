NASA'dan flaş Ay açıklaması! NASA Ay'daki yeni keşfi duyurmaya hazırlanıyor

Bu olay sıcaklığını korurken, NASA'dan Ay hakkında flaş bir açıklama geldi. NASA'dan yapılan açıklamada, 2,7 metre aynalı teleskop taşıyan "Boeing 747SP" tipi uçak olan Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi'nin keşfinin "ajansın Ay hakkında daha fazla şey öğrenme çabalarına katkıda bulunacağı" ifade edildi.