NASA'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk görüntü geldi

NASA'nın yeni gezegenleri bulmak için uzaya gönderdiği Transiting Exoplanet Survey Satellite'ın (TESS) adlı uzay aracından ik kare geldi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yeni nesil gezegen keşif uydusu TESS’ten bilim dünyasını heyecanlandıran bir haber geldi. TESS üzerinde bulunan 4 gelişmiş kamera sisteminin hepsi aynı anda mükemmel görüntüler yakalandı. Transiting Exoplanet Survey Satellite'ın (TESS) dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor. Bu nedenle bilim dünyasında yeni teleskop 'gezegen avcısı' ve 'uzaylı avcısı' olarak da nitelendiriliyor. ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan bilim insanları TESS'in kullanıma girmesi ile ilk 24 ayda 50 Dünya büyüklüğünde, uzaylı yaşama ev sahipliği yapabilecek gezegen keşfetmeyi umduklarını açıklamıştı. Galaksimizde Dünya benzeri 200 milyar gezegen olduğuna dikkat çeken bilim insanları, yeterince bilgi birikimine ve teknolojiye sahip olduklarını ve TESS sayesinde söz konusu keşfin yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini belirtiyor. Görevdeki ilk 2 yılında on binlerce yıldızı incelemesi planlanan TESS’in diğer görevleri arasında çeşitli gök cisimlerini incelemek, büyük kara delikleri ve yıldızları tanımlamaya katkı sağlamak da bulunuyor. TESS Mayıs ayında SpaceX roketi ile uzaya gönderilmiş ve görevine başlamıştı.