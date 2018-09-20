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'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk görüntü geldi

'nın yeni gezegenleri bulmak için a gönderdiği Transiting Exoplanet Survey Satellite'ın (TESS) adlı uzay aracından ik kare geldi.

Giriş Tarihi: 20.09.2018 16:18 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 16:21
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'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk görüntü geldi
NASA'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk görüntü geldi
Amerikan Havacılık ve Dairesi'nin () yeni nesil gezegen keşif uydusu TESS’ten bilim dünyasını heyecanlandıran bir haber geldi. TESS üzerinde bulunan 4 gelişmiş kamera sisteminin hepsi aynı anda mükemmel görüntüler yakalandı.
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'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk görüntü geldi
NASA'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk görüntü geldi
Transiting Exoplanet Survey Satellite'ın (TESS) dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor. Bu nedenle bilim dünyasında yeni teleskop "gezegen avcısı" ve "lı avcısı" olarak da nitelendiriliyor.
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'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk görüntü geldi
NASA'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk görüntü geldi
ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan bilim insanları TESS'in kullanıma girmesi ile ilk 24 ayda 50 Dünya büyüklüğünde, lı yaşama ev sahipliği yapabilecek gezegen keşfetmeyi umduklarını açıklamıştı.
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'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk görüntü geldi
NASA'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk görüntü geldi
Galaksimizde Dünya benzeri 200 milyar gezegen olduğuna dikkat çeken bilim insanları, yeterince bilgi birikimine ve teknolojiye sahip olduklarını ve TESS sayesinde söz konusu keşfin yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini belirtiyor.
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'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk görüntü geldi
NASA'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk görüntü geldi
Görevdeki ilk 2 yılında on binlerce yıldızı incelemesi planlanan TESS’in diğer görevleri arasında çeşitli gök cisimlerini incelemek, büyük kara delikleri ve yıldızları tanımlamaya katkı sağlamak da bulunuyor.
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'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk görüntü geldi
NASA'nın 'gezegen avcısı'ndan ilk görüntü geldi
TESS Mayıs ayında SpaceX roketi ile a gönderilmiş ve görevine başlamıştı.
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