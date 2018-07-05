Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Netflix Ultra, 'ye geliyor

Netflix'in yeni denediği ve bazı ülkelerde hizmete aldığı 'ultra' abonelik sistemi 'de aktif oluyor.

Giriş Tarihi: 05.07.2018 22:09 Güncelleme Tarihi: 05.07.2018 22:12
  • 1
  • 15
Netflix Ultra, 'ye geliyor
Netflix Ultra, Türkiye'ye geliyor

Netflix'in bir süredir yeni bir abonelik modeli üzerinde çalıştığı biliniyordu. Netflix'in Avupa'nın belli başlı bölgelerinde devreye soktuğu 'Ultra' isimli abonelik sistemine ilk geçecek ülkelerden biri de oldu.

  • 2
  • 15
Netflix Ultra, 'ye geliyor
Netflix Ultra, Türkiye'ye geliyor
İlk olarak Avrupa'nın pilot bölgelerinde devreye giren bu ödeme modeline de dahil oldu. Hala test aşamasında olan yeni abonelik opsiyonu kullanıma girdiği zaman Basit, Standart ve Premium aboneliklere bir de Ultra eklenecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 15
Netflix Ultra, 'ye geliyor
Netflix Ultra, Türkiye'ye geliyor
Avrupa fiyatı 19.99 euro olan Ultra'nın ülkemizdeki fiyatı 47,99 TL olarak belirlendi. Avrupa'da HDR özelliği sunan bu paketin ülkemizdeki versiyonuna ise sadece 'en yüksek ses kalitesi' notu düşülmüş.
  • 4
  • 15
Netflix Ultra, 'ye geliyor
Netflix Ultra, Türkiye'ye geliyor
Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix'in 'de en çok izlenen dizileri geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. İşte o liste...
  • 5
  • 15
Netflix Ultra, 'ye geliyor
Netflix Ultra, Türkiye'ye geliyor
10- Marvel’s Iron Fist
  • 6
  • 15
Netflix Ultra, 'ye geliyor
Netflix Ultra, Türkiye'ye geliyor
9- You Me Her
  • 7
  • 15
Netflix Ultra, 'ye geliyor
Netflix Ultra, Türkiye'ye geliyor
8- The OA
BİZE ULAŞIN