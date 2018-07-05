Netflix Ultra, Türkiye'ye geliyor

Netflix'in yeni denediği ve bazı ülkelerde hizmete aldığı 'ultra' abonelik sistemi Türkiye'de aktif oluyor. Netflix'in bir süredir yeni bir abonelik modeli üzerinde çalıştığı biliniyordu. Netflix'in Avupa'nın belli başlı bölgelerinde devreye soktuğu 'Ultra' isimli abonelik sistemine ilk geçecek ülkelerden biri de Türkiye oldu. İlk olarak Avrupa'nın pilot bölgelerinde devreye giren bu ödeme modeline Türkiye de dahil oldu. Hala test aşamasında olan yeni abonelik opsiyonu kullanıma girdiği zaman Basit, Standart ve Premium aboneliklere bir de Ultra eklenecek. Avrupa fiyatı 19.99 euro olan Ultra'nın ülkemizdeki fiyatı 47,99 TL olarak belirlendi. Avrupa'da HDR özelliği sunan bu paketin ülkemizdeki versiyonuna ise sadece 'en yüksek ses kalitesi' notu düşülmüş. Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix'in Türkiye'de en çok izlenen dizileri geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. İşte o liste... 10- Marvel’s Iron Fist 9- You Me Her 8- The OA