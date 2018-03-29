O istasyon hakkında 5 uyarı! Türkiye'ye de düşebilir...

Dünya'ya düşeceği kesinleşen Çin uzay istasyonu hakkında 5 uyarı... 2013 yılından bu yana herhangi bir astronotun görev yapmadığı Tiangong-1 (Cennet Sarayı-1), isimli uzay aracı kontrolden çıkmış bir şekilde gezegenimize doğru ilerliyor. Çin'in 2011 senesinde yörüngeye fırlattığı istasyonun birkaç ay içinde gezegenimize düşmesi bekleniyor. Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamada Tiangong-1'in gezegenimize düşeceği olası tarihler paylaşıldı. ESA'ya göre, Tiangong-1'in 1 Nisan Pazar günü Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Çin'in 1 Nisan'da Dünya'ya düşebileceğini açıkladığı, Cennet Sarayı-1 adlı uzay istasyonunun, riskli bölgede bulunan Türkiye'de yerleşim yerine rastlaması halinde, can ve mal varlığına zarar verebileceği bildirildi. Haftasonu Dünya'ya düşme ihtimali bulunan Çin uzay istasyonu Tiangong-1'le ilgili olarak İtalya'dan halka uyarılar geldi. İşte halka korunmaları için yapılan 5 maddelik uyarı... 1- Düşen parçaların binaların çökmesine neden olma ihtimali düşük, bu nedenle kapalı binalar açık alanlardan daha güvenli sayılırlar. Pencerelerden ve camlı kapılardansa uzak durulması tavsiye edilir. 2- Parçalar binaların çatısına düşerse, çatıda ve hemen altındaki katlarda delinmeye yol açarak hasar yaratabilir. Bu nedenle binaların alt katlarının daha güvenli olduğu söylenebilir. 3- Olası bir çarpma durumunda binaların içinde yapısal açıdan en güvenli yerler, yığma binalar için alt katlardaki tonozların altı, taşıyıcı duvarlardaki kapı boşlukları; betonarme yapılarda ise kolonların ve duvarların yakınlarıdır. 4- Küçük parçaların Dünya'ya çarpmadan önce görülme ihtimali düşüktür.