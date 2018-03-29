Türkiye'nin en iyi haber sitesi

O istasyon hakkında 5 uyarı! Türkiye'ye de düşebilir...

Dünya'ya düşeceği kesinleşen istasyonu hakkında 5 uyarı...

Giriş Tarihi: 29.03.2018 20:21 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 20:22
  • 1
  • 10
O istasyon hakkında 5 uyarı! Türkiye'ye de düşebilir...
O istasyon hakkında 5 uyarı! Türkiye'ye de düşebilir...

2013 yılından bu yana herhangi bir astronotun görev yapmadığı Tiangong-1 (Cennet Sarayı-1), isimli aracı kontrolden çıkmış bir şekilde gezegenimize doğru ilerliyor. 'in 2011 senesinde yörüngeye fırlattığı istasyonun birkaç ay içinde gezegenimize düşmesi bekleniyor. Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamada Tiangong-1'in gezegenimize düşeceği olası tarihler paylaşıldı. ESA'ya göre, Tiangong-1'in 1 Nisan Pazar günü Dünya'ya düşmesi bekleniyor.

  • 2
  • 10
O istasyon hakkında 5 uyarı! Türkiye'ye de düşebilir...
O istasyon hakkında 5 uyarı! Türkiye'ye de düşebilir...
'in 1 Nisan'da Dünya'ya düşebileceğini açıkladığı, "Cennet Sarayı-1" adlı istasyonunun, riskli bölgede bulunan Türkiye'de yerleşim yerine rastlaması halinde, can ve mal varlığına zarar verebileceği bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 10
O istasyon hakkında 5 uyarı! Türkiye'ye de düşebilir...
O istasyon hakkında 5 uyarı! Türkiye'ye de düşebilir...
Haftasonu Dünya'ya düşme ihtimali bulunan istasyonu Tiangong-1'le ilgili olarak İtalya'dan halka uyarılar geldi. İşte halka korunmaları için yapılan 5 maddelik uyarı...
  • 4
  • 10
O istasyon hakkında 5 uyarı! Türkiye'ye de düşebilir...
O istasyon hakkında 5 uyarı! Türkiye'ye de düşebilir...
1- Düşen parçaların binaların çökmesine neden olma ihtimali düşük, bu nedenle kapalı binalar açık alanlardan daha güvenli sayılırlar. Pencerelerden ve camlı kapılardansa uzak durulması tavsiye edilir.
  • 5
  • 10
O istasyon hakkında 5 uyarı! Türkiye'ye de düşebilir...
O istasyon hakkında 5 uyarı! Türkiye'ye de düşebilir...
2- Parçalar binaların çatısına düşerse, çatıda ve hemen altındaki katlarda delinmeye yol açarak hasar yaratabilir. Bu nedenle binaların alt katlarının daha güvenli olduğu söylenebilir.
  • 6
  • 10
O istasyon hakkında 5 uyarı! Türkiye'ye de düşebilir...
O istasyon hakkında 5 uyarı! Türkiye'ye de düşebilir...
3- Olası bir çarpma durumunda binaların ide yapısal açıdan en güvenli yerler, yığma binalar için alt katlardaki tonozların altı, taşıyıcı duvarlardaki kapı boşlukları; betonarme yapılarda ise kolonların ve duvarların yakınlarıdır.
  • 7
  • 10
O istasyon hakkında 5 uyarı! Türkiye'ye de düşebilir...
O istasyon hakkında 5 uyarı! Türkiye'ye de düşebilir...
4- Küçük parçaların Dünya'ya çarpmadan önce görülme ihtimali düşüktür.
BİZE ULAŞIN