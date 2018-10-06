Onlar dijitalin dişi kartalları!

Takımın temellerini atan Julia ve Zainab olmuş. Uzun süredir birlikte oynayan ikiliye diğer isimlerin de katılmasıyla takım oluşmuş. Dört aydır Beşiktaş JK bünyesinde birlikteler. En son geçen hafta Ülker Sports Arena'da dünyanın en iyi altı takımının yarıştığı Blast Pro Series'te gösteri maçına çıktılar. İstanbul'a geldiklerinde aynı evde kalan oyuncular, ülkelerine döndüklerinde çalışmalarını online olarak sürdürüyor. Bir takım olarak oldukça uyumlu görünüyorlar. Zaten sohbetimiz de sık sık yaptıkları espriler ve kahkahalarla bölünüyor. Arada tartışsalar da gerginliğin uzamadığını anlatıp "Birlikte çok şey yaşadık, bu takım hepimizin ikinci ailesi" diyorlar.