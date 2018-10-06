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Onlar dijitalin ı!

MELTEM FIRATLI Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 06.10.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 10:49
Onlar dijitalin dişi kartalları!

Vodafone Park'ın içindeki Lenova Game On'dayız. Hangar gibi dev bir alan burası. Bilgisayar, konsol, mobil ve AR (Artırılmış Gerçeklik) cihazlarla donatılmış. Bilgisayar oyunu oynayanlar için harikalar diyarı gibi adeta. Alandaki siyah camla kaplı özel bölmelerden birinin kapısını aralıyoruz. İçeride beş genç kız var. Bilgisayar karşısında oturmuş, kulaklıklarını takmış pür dikkat oyun oynuyorlar. Onlar Beşiktaş JK bünyesindeki kadın CS:GO takımı üyeleri. Beşi de profesyonel e-sporcu. CS:GO yani Counter Strike: Global Offensive de milyonlarca aktif oyuncusu olan, turnuvalarını ekran başında 800 milyondan fazla kişinin izlediği dünya çapında popüler bir bilgisayar aksiyon oyunu.

Bizi görünce oyunu bırakıp yanımıza gelen takım üyeleriyle sohbete geçmeden önce kendilerini tek tek tanıyoruz.

Onlar dijitalin dişi kartalları!

25 yaşındaki Hollandalı Petra Stroker, 3.5 yıldır bu oyunu oynuyor. Babasının oyun merakı daha küçük yaşlarda ona da geçmiş. İlk zamanlarda birlikte oynadıklarını anlatıyor. Oyun dünyasında Petra olarak tanınıyor.

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Onlar dijitalin dişi kartalları!

Lübnan asıllı Zainab Turkie, İsveç'te yaşıyor. Takımın lideri ve kaptanı. O da 27 yaşında. Oyunlarda zAAz adını kullanan Zainab, 11 yaşından beri bu oyunu oynuyor. Ona öğreten abileri olmuş.

Onlar dijitalin dişi kartalları!

İsveçli Julia Kiran, oyunlarda Juliano adını kullanıyor. 25 yaşındaki Julia, 14 senedir oyun dünyasında. Video oyunlarını ilk kez küçük kardeşiyle birlikte keşfetmiş.

Onlar dijitalin dişi kartalları!

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Takımın en genç üyesi ise 16 yaşındaki Anastasia Khlobystina. Lise öğrenimine devam eden Rus oyuncuyu oyun dünyası Kr4sylya olarak tanıyor. İki yıldır bu oyunu oynayan Anastasia, bilgisayar oyunlarıyla erkek kardeşi sayesinde tanışsa da artık ondan daha iyi bir oyuncu olduğunu söylüyor.

Onlar dijitalin dişi kartalları!

27 yaşındaki Ksenia Kluenkova da Rus. Moskova'da yaşayan oyuncu, oyunlarda Vilga adını kullanıyor. Kızlardan çok erkek arkadaşı olduğunu, bu sayede bilgisayar oyunlarına merak saldığını ve 2005'ten beri oynadığını anlatıyor.

Onlar dijitalin dişi kartalları!

Takımın temellerini atan Julia ve Zainab olmuş. Uzun süredir birlikte oynayan ikiliye diğer isimlerin de katılmasıyla takım oluşmuş. Dört aydır Beşiktaş JK bünyesinde birlikteler. En son geçen hafta Ülker Sports Arena'da dünyanın en iyi altı takımının yarıştığı Blast Pro Series'te gösteri maçına çıktılar. İstanbul'a geldiklerinde aynı evde kalan oyuncular, ülkelerine döndüklerinde çalışmalarını online olarak sürdürüyor. Bir takım olarak oldukça uyumlu görünüyorlar. Zaten sohbetimiz de sık sık yaptıkları espriler ve kahkahalarla bölünüyor. Arada tartışsalar da gerginliğin uzamadığını anlatıp "Birlikte çok şey yaşadık, bu takım hepimizin ikinci ailesi" diyorlar.

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