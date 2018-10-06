Onlar dijitalin dişi kartalları!

Vodafone Park'ın içindeki Lenova Game On'dayız. Hangar gibi dev bir alan burası. Bilgisayar, konsol, mobil ve AR (Artırılmış Gerçeklik) cihazlarla donatılmış. Bilgisayar oyunu oynayanlar için harikalar diyarı gibi adeta. Alandaki siyah camla kaplı özel bölmelerden birinin kapısını aralıyoruz. İçeride beş genç kız var. Bilgisayar karşısında oturmuş, kulaklıklarını takmış pür dikkat oyun oynuyorlar. Onlar Beşiktaş JK bünyesindeki kadın CS:GO takımı üyeleri. Beşi de profesyonel e-sporcu. CS:GO yani Counter Strike: Global Offensive de milyonlarca aktif oyuncusu olan, turnuvalarını ekran başında 800 milyondan fazla kişinin izlediği dünya çapında popüler bir bilgisayar aksiyon oyunu.
Bizi görünce oyunu bırakıp yanımıza gelen takım üyeleriyle sohbete geçmeden önce kendilerini tek tek tanıyoruz.