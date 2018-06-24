Türkiye'nin en iyi haber sitesi

nın sırrı çözüldü

Bazı insanların parmakları diğerlerine göre çok daha farklıdır ve çok kolay çıtlarlar. Peki bunun sebebi ne? nın sırrı çözüldü...

Giriş Tarihi: 24.06.2018 13:56 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 13:58
  • 1
  • 14
nın sırrı çözüldü
Parmak çıtlamasının sırrı çözüldü
Bazı insanlar her iki elinin parmaklarını birbirine geçirerek ve onları gererek ses çıkarırlar.
  • 2
  • 14
nın sırrı çözüldü
Parmak çıtlamasının sırrı çözüldü
Yani çıtlatırlar da diyebiliyoruz. Çoğumuz buradan gelen sesin kemiklerden geldiğini sanırız, hatta rahatsız oluruz ama nedense bunu yapanlar hallerinden memnun görünürler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 14
nın sırrı çözüldü
Parmak çıtlamasının sırrı çözüldü
En çok ve kolaylıkla çıtlayan yerler vücudumuzda en çok bulunan sürtünmeli eklem yerleridir.
  • 4
  • 14
nın sırrı çözüldü
Parmak çıtlamasının sırrı çözüldü
Bu tip eklem yerlerinde, örneğin parmaklarımızda, iki kemiğin birleştiği yerde bir bağlantı kapsülü vardır.
  • 5
  • 14
nın sırrı çözüldü
Parmak çıtlamasının sırrı çözüldü
Parmaklarımız gerilince eklem yerlerimiz düzleşince bu kapsül de gerilir.
  • 6
  • 14
nın sırrı çözüldü
Parmak çıtlamasının sırrı çözüldü
Bu kapsülün içinde kemiklerin hareketleri sırasında buraları yağlayan bir sıvı vardır.
  • 7
  • 14
nın sırrı çözüldü
Parmak çıtlamasının sırrı çözüldü
Bu sıvının içinde erimiş halde oksijen, nitrojen ve karbondioksit gazları bulunur.
BİZE ULAŞIN