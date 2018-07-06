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dönemi bitiyor! (Yerine o gelecek...)

Hava taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor. Yeni teknolojiyle birlikte suz check-in yapılmaya başlayacak.

Giriş Tarihi: 06.07.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 06.07.2018 12:34
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dönemi bitiyor! (Yerine o gelecek...)
Pasaport dönemi bitiyor! (Yerine o gelecek...)
Yurt dışına seyahate çıkacak vatandaşlar unu check-in sırasında göstermek ve biletini bu şekilde almak durumunda. Ancak geliştirilen yeni bir sistem bu zorunluluğu ortadan tamamen kaldıracağa benziyor.
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dönemi bitiyor! (Yerine o gelecek...)
Pasaport dönemi bitiyor! (Yerine o gelecek...)
Avustralya’da Qantas isimli havayolu şirketi, suz check-in için ilk denemelere başlıyor. Yolcular, pasaportsuz check-in için biyometrik kimliklerini kullanabilecek.
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dönemi bitiyor! (Yerine o gelecek...)
Pasaport dönemi bitiyor! (Yerine o gelecek...)
Havayolu ile ulaşımda yoğun güvenlik aramalarını geçtikten sonra, ve check-in işlemleri ile uğraşmak çoğu zaman sıkıcı olabiliyor. Sydney Airport’tan seyahat edecek olan Qantas yolcuları, yüz tanıma teknolojisini kullanarak ile yolculuk edecek ilk yolcular olacak.
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dönemi bitiyor! (Yerine o gelecek...)
Pasaport dönemi bitiyor! (Yerine o gelecek...)
Qantas yolcularının, yüz tanıma sistemi sayesinde larını kullanmasına gerek kalmayacak. Sydney Airport CEO’su Geoff Culbert, biyometrik sistemin kullanımıyla yeni pasaportun artık yolcuların kendi yüzü olduğunu belirtiyor.
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dönemi bitiyor! (Yerine o gelecek...)
Pasaport dönemi bitiyor! (Yerine o gelecek...)
Avustralya federal hükümeti tarafından onaylanan teknolojinin kullanımı için 16.6 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak.
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dönemi bitiyor! (Yerine o gelecek...)
Pasaport dönemi bitiyor! (Yerine o gelecek...)

NTV'ye göre 2019 yılının Mart ayında tamamlanması beklenen sistemin, ülke çapında uygulanacak 'SmartGate' projelerine öncülük etmesi hedefleniyor.

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