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PC tarihinin en sevilen oyunları

Kimi lar var ki günümüz oyunlarının temellerini attılar ve tarihe adlarını yazdırdılar. İşte o oyunlar...

Giriş Tarihi: 17.07.2018 22:31 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 22:33
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PC tarihinin en sevilen oyunları
PC oyun tarihinin en sevilen oyunları

PC tarihinin en önemli oyunlarını birkaç oyuna indirgemek, kolay bir iş değil. Ancak bazı oyunlar var ki sadece büyük kitlelerin hayranlığını kazanmakla kalmadılar, oyun sektörünün akışını ve şeklini belirlediler.

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PC tarihinin en sevilen oyunları
PC oyun tarihinin en sevilen oyunları
Sid Meier's Civilization (1991)

Civilization'ın strateji larındaki ve hatta tüm PC oyunlarındaki etkisini yok saymak imkansız. Oyunun ilk MS-DOS sürümleri bugün çok eski görünse de, yıllar içinde birkaç kez baştan oluşturuldu. Yenilenen oyunlar sim sistemlerini ve mekanikleri elden geçirse de en büyük etki, orijinal oyuna ait.
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PC tarihinin en sevilen oyunları
PC oyun tarihinin en sevilen oyunları
Doom (1993)

Seneler içinde çok fazla shooter piyasaya çıktı ancak çok azı id Software'in Doom'u kadar etkili oldu. Doom, birinci kişi açısından oynamaktan, gizli alanlara dolu seviyelere, bolca şiddetten açık ortamlara bugünkü çoğu prensibin öncülüğünü yaptı.
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PC tarihinin en sevilen oyunları
PC oyun tarihinin en sevilen oyunları
Diablo (1996)

Rol oynama türü yıllar içinde dallanıp budaklandı ancak 1996'da çıkan Diablo, RPG türüne aksiyonu tam anlamıyla yerleştirdi. Tamamen dövüşten ibaret olan Diablo, türü zorlaştıran şeyleri atarken zindanlarındaki yaratıcılığa odaklandı.
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PC tarihinin en sevilen oyunları
PC oyun tarihinin en sevilen oyunları
Tomb Raider (1996)

Diablo'nun RPG'lerin kurallarını baştan yazdığı sene Core Design adlı küçük bir İngiliz stüdyosu, 3D platform kavramını ortaya çıkaran bir u dünyaya tanıttı. Lara Croft'un ilk macerası, platform oyunlarını sadece zıplamaktan kurtarıyordu. Artık zamanlama ve isabet de çok önemliydi.
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PC tarihinin en sevilen oyunları
PC oyun tarihinin en sevilen oyunları
Half-Life (1998)

Half-Life, shooter'ların kurşunlardan, kan ve kötü adamlardan fazla olabileceğini gösterdi. Bir distopyada geçen , ortam üzerinde çözmeniz gereken bulmacalarıyla, farklı oyun türlerini daha önce hiç rastlamadığımız bir biçimde bir araya toplamayı başarmıştı.
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PC tarihinin en sevilen oyunları
PC oyun tarihinin en sevilen oyunları
Baldur's Gate (1998)

Kanadalı stüdyo Bioware'in geliştirdiği , efsanevi Infinity Engine'i kullanan ilk oyundu ve bu sayede sıra dışı bir 2D sanat stili sunuyordu.
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