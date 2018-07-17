PC oyun tarihinin en sevilen oyunları

Kimi oyunlar var ki günümüz oyunlarının temellerini attılar ve tarihe adlarını yazdırdılar. İşte o oyunlar... PC oyun tarihinin en önemli oyunlarını birkaç oyuna indirgemek, kolay bir iş değil. Ancak bazı oyunlar var ki sadece büyük kitlelerin hayranlığını kazanmakla kalmadılar, oyun sektörünün akışını ve şeklini belirlediler. Sid Meier's Civilization (1991) Civilization'ın strateji oyunlarındaki ve hatta tüm PC oyunlarındaki etkisini yok saymak imkansız. Oyunun ilk MS-DOS sürümleri bugün çok eski görünse de, yıllar içinde birkaç kez baştan oluşturuldu. Yenilenen oyunlar sim sistemlerini ve mekanikleri elden geçirse de en büyük etki, orijinal oyuna ait. Doom (1993) Seneler içinde çok fazla shooter piyasaya çıktı ancak çok azı id Software'in Doom'u kadar etkili oldu. Doom, birinci kişi açısından oynamaktan, gizli alanlara dolu seviyelere, bolca şiddetten açık ortamlara bugünkü çoğu prensibin öncülüğünü yaptı. Diablo (1996) Rol oynama türü yıllar içinde dallanıp budaklandı ancak 1996'da çıkan Diablo, RPG türüne aksiyonu tam anlamıyla yerleştirdi. Tamamen dövüşten ibaret olan Diablo, türü zorlaştıran şeyleri atarken zindanlarındaki yaratıcılığa odaklandı. Tomb Raider (1996) Diablo'nun RPG'lerin kurallarını baştan yazdığı sene Core Design adlı küçük bir İngiliz stüdyosu, 3D platform kavramını ortaya çıkaran bir oyunu dünyaya tanıttı. Lara Croft'un ilk macerası, platform oyunlarını sadece zıplamaktan kurtarıyordu. Artık zamanlama ve isabet de çok önemliydi. Half-Life (1998) Half-Life, shooter'ların kurşunlardan, kan ve kötü adamlardan fazla olabileceğini gösterdi. Bir distopyada geçen oyun, ortam üzerinde çözmeniz gereken bulmacalarıyla, farklı oyun türlerini daha önce hiç rastlamadığımız bir biçimde bir araya toplamayı başarmıştı. Baldur's Gate (1998) Kanadalı stüdyo Bioware'in geliştirdiği oyun, efsanevi Infinity Engine'i kullanan ilk oyundu ve bu sayede sıra dışı bir 2D sanat stili sunuyordu.