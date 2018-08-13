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Yağmuru gerçekleşti

2018 Yıllığı'na göre bu yılın en önemli gök olayları arasında gösterdiği (Perse) göktaşı yağmuru dün gece gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 13.08.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 10:31
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Yağmuru gerçekleşti
Perseid Meteor Yağmuru gerçekleşti

Dünya, her yıl güney etrafındaki yörüngesinde 940 milyon kilometre yol kat ediyor, aynı yolu kuyruklu yıldızlar ve metorlar da dolaştı.

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Yağmuru gerçekleşti
Perseid Meteor Yağmuru gerçekleşti

Bu yolculuk sonucunda Güneş'in yörüngesinde kalıntılar oluştu.

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Yağmuru gerçekleşti
Perseid Meteor Yağmuru gerçekleşti

Dünya her yıl bu kalıntıların yanından geçiyor ve geçtiğinde de yağmurları meydana geliyor.

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Yağmuru gerçekleşti
Perseid Meteor Yağmuru gerçekleşti

Bunların en görmeye değer olanları ise Ağustos'taki yağmuru ve Aralık'ta görülen Geminid yağmuru. yağmurlarındaki görüntü her yıl değişiyor.

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Yağmuru gerçekleşti
Perseid Meteor Yağmuru gerçekleşti

Astronomların en çok görülmeye değer yağm urlarından biri diye tanımladığı (Perse) göktaşı yağmuru dün gece gerçekleşti.

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Yağmuru gerçekleşti
Perseid Meteor Yağmuru gerçekleşti

Çıplak gözle izlenebilen yağmuru görsel bir şölen oluşturdu.

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Yağmuru gerçekleşti
Perseid Meteor Yağmuru gerçekleşti

Dünyanın bir çok yerinden 60-70 kadar metorun yanarak geçişi gözlendi.

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