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'in anlaşması sona erdi! ('ya mı gelecek?)

'in yıllardır devam eden Şampiyonlar Ligi anlaşması bu yıl sona erdi ve gelecek yıldan itibaren 'ya geleceği söyleniyor. Peki doğru mu?

Giriş Tarihi: 19.04.2018 19:19 Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 19:23
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'in anlaşması sona erdi! ('ya mı gelecek?)
PES'in anlaşması sona erdi! (FIFA'ya mı gelecek?)
2015'te Konami, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası lisanslarının Pro Evolution Soccer serisi için yenilenmesi konusunda UEFA ile anlaşmaya varmıştı. Ancak bu anlaşma beklenenden kısa sürdü.
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'in anlaşması sona erdi! ('ya mı gelecek?)
PES'in anlaşması sona erdi! (FIFA'ya mı gelecek?)
2019 yılında son bulması planlanan anlaşma son buldu.
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'in anlaşması sona erdi! ('ya mı gelecek?)
PES'in anlaşması sona erdi! (FIFA'ya mı gelecek?)
UEFA, bugün yaptığı açıklamada Konami ile süren 10 yıllık anlaşmalarının sona erdiğini resmen duyurdu.
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'in anlaşması sona erdi! ('ya mı gelecek?)
PES'in anlaşması sona erdi! (FIFA'ya mı gelecek?)
Henüz sebebi bilinmeyen bu erken ayrılığın arkasında ise Konami'nin bu alandaki en büyük rakibi EA Sports'un olduğu iddia ediliyor.
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'in anlaşması sona erdi! ('ya mı gelecek?)
PES'in anlaşması sona erdi! (FIFA'ya mı gelecek?)
Zira serisinin üreticisi firmanın UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası'na kendi oyununda yer vermek için UEFA ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.
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'in anlaşması sona erdi! ('ya mı gelecek?)
PES'in anlaşması sona erdi! (FIFA'ya mı gelecek?)

Bu iddianın gerçekleşmesi durumunda 19'da ilk defa Şampiyonlar Ligi'ni görebiliriz. 2019'un bu özelliğini yitirmesi ise pek çok kullanıcının önümüzdeki sene tercihini FIFA'dam yana kullanmasına neden olabilir. (NTV)

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'in anlaşması sona erdi! ('ya mı gelecek?)
PES'in anlaşması sona erdi! (FIFA'ya mı gelecek?)

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