PES'in anlaşması sona erdi! (FIFA'ya mı gelecek?)

PES'in yıllardır devam eden Şampiyonlar Ligi anlaşması bu yıl sona erdi ve gelecek yıldan itibaren FIFA'ya geleceği söyleniyor. Peki doğru mu? 2015'te Konami, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası lisanslarının Pro Evolution Soccer serisi için yenilenmesi konusunda UEFA ile anlaşmaya varmıştı. Ancak bu anlaşma beklenenden kısa sürdü. 2019 yılında son bulması planlanan anlaşma son buldu. UEFA, bugün yaptığı açıklamada Konami ile süren 10 yıllık anlaşmalarının sona erdiğini resmen duyurdu. Henüz sebebi bilinmeyen bu erken ayrılığın arkasında ise Konami'nin bu alandaki en büyük rakibi EA Sports'un olduğu iddia ediliyor. Zira FIFA serisinin üreticisi firmanın UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası'na kendi oyununda yer vermek için UEFA ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. Bu iddianın gerçekleşmesi durumunda FIFA 19'da ilk defa Şampiyonlar Ligi'ni görebiliriz. PES 2019'un bu özelliğini yitirmesi ise pek çok kullanıcının önümüzdeki sene tercihini FIFA'dam yana kullanmasına neden olabilir. (NTV) FIFA 18'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARI Popüler oyun FIFA 18'e göre Süper Lig'in en iyi takımı belli oldu. İşte Şampiyonluk yarışı için son düzlüğe girilen Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı...