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yi sakın da böyle bırakmayın! Yoksa...

içerisinde herkes su içiyor ancak bu içilen leri eğer bu şekilde bırakırsanız bakın neler oluyor...

Giriş Tarihi: 09.09.2018 21:03 Güncelleme Tarihi: 09.09.2018 21:09
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yi sakın da böyle bırakmayın! Yoksa...
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
yi da bu şekilde sakın bırakmayın! Bakın arabanın içinde ne hale geliyor!
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yi sakın da böyle bırakmayın! Yoksa...
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Popüler bir YouTube kanalında yayınlanan bu görüntüler milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor.
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yi sakın da böyle bırakmayın! Yoksa...
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
yi da gelişigüzel bırakan sürücü, arabadan iniyor. Araba güneşin altında saatlerce kalıyor.
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yi sakın da böyle bırakmayın! Yoksa...
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
bakın güneşin altında neye sebep oluyor?
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yi sakın da böyle bırakmayın! Yoksa...
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Güneş ışığı koltuğa temas ediyor... Görüntü: DDelectroTech
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yi sakın da böyle bırakmayın! Yoksa...
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Koltuğu yakmaya başlıyor!
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yi sakın da böyle bırakmayın! Yoksa...
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
İşte sonuç... Eğer biraz daha araçta bu halde kalsaydı daha ciddi bir hasar söz konusu olabilirdi!
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