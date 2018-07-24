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kozmonotlar için tarih verildi

'nın geliştirdiği kozmonotların uzayda göreve başlayacağı tarih belli oldu.

Giriş Tarihi: 24.07.2018 00:35 Güncelleme Tarihi: 24.07.2018 00:36
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kozmonotlar için tarih verildi
Robot kozmonotlar için tarih verildi
ların uzayda kullanıma gireceği tarih belli oldu. Rus bilim insanları hala test edilen robot kozmonotların 2019'da kullanıma girebileceğini duyurdu.
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kozmonotlar için tarih verildi
Robot kozmonotlar için tarih verildi
RIA Novosti'ye konuşan Rus kaynaklar, FEDOR adı verilen kozmonotların önümüzdeki yılın Ağustos ayında uzaydaki yerlerini alacağı bilgisini paylaştı.

Robotların uzay istasyonunda görevlendirileceği belirtiliyor.
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kozmonotlar için tarih verildi
Robot kozmonotlar için tarih verildi

SOVYET CASUSLARININ 'OYUNCAKLARI' GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Soğuk savaş döneminde 'Batı' ile onlarca yıl süren bir rekabete giren Sovyetler Birliği (SSCB) bu yıllarda istihbarat teşkilatı KGB için ciddi bir bütçe ayırıyordu.

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kozmonotlar için tarih verildi
Robot kozmonotlar için tarih verildi
Soğuk Savaş yıllarında Sovyet casusların kullandığı ve o yıllar için hayli gelişmiş birer teknoloji sayılabilecek cihazlar açık artırma ile yeni sahiplerinin olacak.
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kozmonotlar için tarih verildi
Robot kozmonotlar için tarih verildi
Önümüzdeki ay Dudley'de yapılacak açık artırma ile satılacak ürünler oldukça ilginç. Listede sigara kutusu görünümlü kamera da yer alıyor.
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kozmonotlar için tarih verildi
Robot kozmonotlar için tarih verildi
James Bond filmlerini anımsatan koleksiyonda çeşit çeşit gizli kamera bulunuyor.

İngiliz basının 'Rus James Bond'ların cihazları' satışa çıkıyor başlığı ile okurlarına duyurduğu açık artırma Aston's Auctioneers tarafından gerçekleştirilercek.
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kozmonotlar için tarih verildi
Robot kozmonotlar için tarih verildi
Söz konusu açık artırma sayesinde Soğuk Savaş döneminde bir sır olarak tutulan bu cihazlarda görücüye çıkmış oldu.
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