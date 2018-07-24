Robot kozmonotlar için tarih verildi

SOVYET CASUSLARININ 'OYUNCAKLARI' GÖRÜCÜYE ÇIKTI



Soğuk savaş döneminde 'Batı' ile onlarca yıl süren bir rekabete giren Sovyetler Birliği (SSCB) bu yıllarda istihbarat teşkilatı KGB için ciddi bir bütçe ayırıyordu.