Robot kozmonotlar için tarih verildi

Rusya'nın geliştirdiği robot kozmonotların uzayda göreve başlayacağı tarih belli oldu. Robotların uzayda kullanıma gireceği tarih belli oldu. Rus bilim insanları hala test edilen robot kozmonotların 2019'da kullanıma girebileceğini duyurdu. RIA Novosti'ye konuşan Rus kaynaklar, FEDOR adı verilen robot kozmonotların önümüzdeki yılın Ağustos ayında uzaydaki yerlerini alacağı bilgisini paylaştı. Robotların uzay istasyonunda görevlendirileceği belirtiliyor. SOVYET CASUSLARININ 'OYUNCAKLARI' GÖRÜCÜYE ÇIKTI Soğuk savaş döneminde 'Batı' ile onlarca yıl süren bir rekabete giren Sovyetler Birliği (SSCB) bu yıllarda istihbarat teşkilatı KGB için ciddi bir bütçe ayırıyordu. Soğuk Savaş yıllarında Sovyet casusların kullandığı ve o yıllar için hayli gelişmiş birer teknoloji sayılabilecek cihazlar açık artırma ile yeni sahiplerinin olacak. Önümüzdeki ay Dudley'de yapılacak açık artırma ile satılacak ürünler oldukça ilginç. Listede sigara kutusu görünümlü kamera da yer alıyor. James Bond filmlerini anımsatan koleksiyonda çeşit çeşit gizli kamera bulunuyor. İngiliz basının 'Rus James Bond'ların cihazları' satışa çıkıyor başlığı ile okurlarına duyurduğu açık artırma Aston's Auctioneers tarafından gerçekleştirilercek. Söz konusu açık artırma sayesinde Soğuk Savaş döneminde bir sır olarak tutulan bu cihazlarda görücüye çıkmış oldu.