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'nın 'tan esinlenen yeni nesil asker zırhı!

Ünlü sinema serisi 'tan fırlamış gibi görünün 'nın yeni nesil asker zırhı Ratnik-3 suit testlerden geçti.

Giriş Tarihi: 28.08.2018 13:14 Güncelleme Tarihi: 28.08.2018 13:26
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'nın 'tan esinlenen yeni nesil asker zırhı!
Rusya'nın Star Wars'tan esinlenen yeni nesil asker zırhı!
, serisindeki Stormtrooper birliklerini anımsatan yeni nesil askeri zırhlarını geçtiğimiz aylarda ülkenin başkenti Moskova'da tanıtmıştı.
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'nın 'tan esinlenen yeni nesil asker zırhı!
Rusya'nın Star Wars'tan esinlenen yeni nesil asker zırhı!
'Ratnik-3 suit' isimli modelin yapılan tüm testlerden başarı ile geçtiği açıklandı.
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'nın 'tan esinlenen yeni nesil asker zırhı!
Rusya'nın Star Wars'tan esinlenen yeni nesil asker zırhı!
Peki bu zırhın öne çıkan özellikleri neler?
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'nın 'tan esinlenen yeni nesil asker zırhı!
Rusya'nın Star Wars'tan esinlenen yeni nesil asker zırhı!
Zırhı giyen askerin görüş alanı olan siyah cam aslında bir ekran görevini de görüyor.
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'nın 'tan esinlenen yeni nesil asker zırhı!
Rusya'nın Star Wars'tan esinlenen yeni nesil asker zırhı!
Kullanıcı bu ekranda drone'dan elde edilen görüntüleri anı anına görebiliyor.
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'nın 'tan esinlenen yeni nesil asker zırhı!
Rusya'nın Star Wars'tan esinlenen yeni nesil asker zırhı!
Yeni nesil zırhta nükleer saldırı sonrası bozulmayacak saat de eklendi.
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'nın 'tan esinlenen yeni nesil asker zırhı!
Rusya'nın Star Wars'tan esinlenen yeni nesil asker zırhı!

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