Rusya'nın Star Wars'tan esinlenen yeni nesil asker zırhı!

Ünlü sinema serisi Star Wars'tan fırlamış gibi görünün Rusya'nın yeni nesil asker zırhı Ratnik-3 suit testlerden geçti. Rusya, Star Wars serisindeki Stormtrooper birliklerini anımsatan yeni nesil askeri zırhlarını geçtiğimiz aylarda ülkenin başkenti Moskova'da tanıtmıştı. 'Ratnik-3 suit' isimli modelin yapılan tüm testlerden başarı ile geçtiği açıklandı. Peki bu zırhın öne çıkan özellikleri neler? Zırhı giyen askerin görüş alanı olan siyah cam aslında bir ekran görevini de görüyor. Kullanıcı bu ekranda drone'dan elde edilen görüntüleri anı anına görebiliyor. Yeni nesil zırhta nükleer saldırı sonrası bozulmayacak saat de eklendi. DİĞER FOTO GALERİLERİMİZ İÇİN TIKLAYIN...