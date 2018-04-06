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uygulamasına dikkat!

Giriş Tarihi: 06.04.2018 20:01 Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 20:09
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uygulamasına dikkat!
Sahte WhatsApp uygulamasına dikkat!

Android kullanıcılarını çok yakından ilgilendiren bir haber gündeme bomba gibi düştü. Son günlerde yaşanan veri skandalı olayları şimdi de 'a sıçradı. WhatsApp uygulaması sizlere ekstra özellikler sunuyor gibi görünüyor. Ancak işin aslı yapılan güvenlik araştırmaları ile ortaya çıktı.

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uygulamasına dikkat!
Sahte WhatsApp uygulamasına dikkat!

SAHTE WHATSAPP UYGULAMASI VİRÜS SAÇIYOR!

Plus ismini taşıyan bu uygulama; WhatsApp etkinliğini gizleme ve diğer kişilerin aktivitelerine ulaşma gibi sözde özellikler sunuyor. Ancak uygulamayı indiren kullanıcılar direkt olarak Arapça web sitesine yönlendiriliyor.

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uygulamasına dikkat!
Sahte WhatsApp uygulamasına dikkat!

Android/PUP.Riskware.Wtaspin.GB kod isimli kötücül yazılım bu noktada devreye giriyor ve Android telefonunuza sızıyor.

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uygulamasına dikkat!
Sahte WhatsApp uygulamasına dikkat!

Android/PUP.Riskware.Wtaspin.GB kötücül yazılım telefonunuza sızdıktan sonra; rehber, galeri, mesajlar ve tüm kişisel verilerinizi 3. kişilere gönderiyor.

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uygulamasına dikkat!
Sahte WhatsApp uygulamasına dikkat!

Play Store'da resmi olarak yayınlanmayan virüs dolu uygulaması sadece APK. olarak yüklenebiliyor. Peki, bu tip virüslü uygulamalardan nasıl korunacaksınız?

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uygulamasına dikkat!
Sahte WhatsApp uygulamasına dikkat!

Google, Android'de güvenliği arttırmak adına geçtiğimiz yıllarda Google Play Protect adını verdiği sistemi devreye sokmuştu.

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uygulamasına dikkat!
Sahte WhatsApp uygulamasına dikkat!

Google Play Protect ile Play Store ve cihaza yüklü olan uygulamalar otomatik olarak virüs taramasından geçiriliyor. Size tavsiyemiz telefonunuza Play Store haricinde uygulama yüklememeye özen göstermeniz yönünde.

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