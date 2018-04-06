Sahte WhatsApp uygulamasına dikkat!

Android kullanıcılarını çok yakından ilgilendiren bir haber gündeme bomba gibi düştü. Son günlerde yaşanan veri skandalı olayları şimdi de WhatsApp'a sıçradı. Sahte WhatsApp uygulaması sizlere ekstra özellikler sunuyor gibi görünüyor. Ancak işin aslı yapılan güvenlik araştırmaları ile ortaya çıktı.