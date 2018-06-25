Samsung Galaxy S10'un üç farklı modeli olabilir!

Samsung Galaxy S10'la ilgili iddiaların sayısı son günlerde biraz daha arttı. Söylenti zincirine yeni halkalar eklendi. Şimdi de ETNews bomba bir rapor paylaştı. S10 adı altında üç farklı model piyasaya sürülecek görünüyor. İşte tüm detaylar... ETNews'te yazanlara göre Samsung Galaxy S10 üç farklı modele sahip olacak. Bu modeller ise Beyond 0, Beyond 1 ve Beyond 2 kod adlarına sahip. Telefonların özellikleri de birbirinden farklı. Beyond 0'da 5.8 inç'lik düz tam ekran olacak. Yani yanları kavisli olmayan bir ekrandan söz ediyoruz. Beyond 1'de 5.8 inç'lik kavisli kenarları olan çerçevesiz bir ekran kullanılacak. Beyond 2 ise 6.2 inç'lik bir ekranla piyasaya sürülecek. Daha önce bu telefonda 6.3 inç'lik ekran olacağı söyleniyordu. 0.1 inç'lik küçülme var. Telefonların ekranları gibi kameraları da farklı. Beyond 0'da tek kamera, Beyond 1'de çift kamera ve Beyond 2'de ise üç ana kamera olacak. Beyond 2'deki kamerada ana sensör dışında, telefoto sensörün ve geniş açılı başka bir sensörün olması bekleniyor.