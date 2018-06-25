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'un üç farklı modeli olabilir!

'la ilgili iddiaların sayısı son günlerde biraz daha arttı. Söylenti zincirine yeni halkalar eklendi. Şimdi de ETNews bomba bir rapor paylaştı. adı altında üç farklı model piyasaya sürülecek görünüyor.

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Giriş Tarihi: 25.06.2018 17:07 Güncelleme Tarihi: 25.06.2018 17:24
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'un üç farklı modeli olabilir!
Samsung Galaxy S10'un üç farklı modeli olabilir!

İşte tüm detaylar...

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'un üç farklı modeli olabilir!
Samsung Galaxy S10'un üç farklı modeli olabilir!

ETNews'te yazanlara göre üç farklı modele sahip olacak. Bu modeller ise Beyond 0, Beyond 1 ve Beyond 2 kod adlarına sahip.

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'un üç farklı modeli olabilir!
Samsung Galaxy S10'un üç farklı modeli olabilir!

ların özellikleri de birbirinden farklı. Beyond 0'da 5.8 inç'lik düz tam ekran olacak. Yani yanları kavisli olmayan bir ekrandan söz ediyoruz.

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'un üç farklı modeli olabilir!
Samsung Galaxy S10'un üç farklı modeli olabilir!

Beyond 1'de 5.8 inç'lik kavisli kenarları olan çerçevesiz bir ekran kullanılacak.

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'un üç farklı modeli olabilir!
Samsung Galaxy S10'un üç farklı modeli olabilir!

Beyond 2 ise 6.2 inç'lik bir ekranla piyasaya sürülecek. Daha önce bu da 6.3 inç'lik ekran olacağı söyleniyordu. 0.1 inç'lik küçülme var.

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'un üç farklı modeli olabilir!
Samsung Galaxy S10'un üç farklı modeli olabilir!

ların ekranları gibi kameraları da farklı. Beyond 0'da tek kamera, Beyond 1'de çift kamera ve Beyond 2'de ise üç ana kamera olacak.

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'un üç farklı modeli olabilir!
Samsung Galaxy S10'un üç farklı modeli olabilir!

Beyond 2'deki kamerada ana sensör dışında, telefoto sensörün ve geniş açılı başka bir sensörün olması bekleniyor.

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