Samsung telefon kullanıcıları dikkat! Yeni özellik çok işinize yarayacak

Samsung dün gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde bombaları arka arkaya açıkladı. Merakla beklenen Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra resmen açıklandı. Dedikodularda bolca adı duyulan katlanabilir ekranlı telefon Galaxy Z Fold 2 tanıtıldı. Ayrıca Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live ve Galaxy Tab S7 de etkinlikte tanıtılan diğer cihazlar oldu. Samsung'ta bir hayli hareketlilik var. Bununla birlikte Koreli teknoloji devi piyasadaki mevcut telefonları için güncellemeler yayınlayıp, yeni özellikler eklemeyi ihmal etmiyor. Samsung telefonlara yeni bir özellik yolda. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.08.2020
16:04
Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
16:20
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