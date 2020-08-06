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telefon kullanıcıları dikkat! çok işinize yarayacak

dün gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde bombaları arka arkaya açıkladı. Merakla beklenen 20 ve Galaxy Note 20 Ultra resmen açıklandı. Dedikodularda bolca adı duyulan katlanabilir ekranlı telefon Galaxy Z Fold 2 tanıtıldı. Ayrıca Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live ve Galaxy Tab S7 de etkinlikte tanıtılan diğer cihazlar oldu. Samsung'ta bir hayli hareketlilik var. Bununla birlikte Koreli teknoloji devi piyasadaki mevcut telefonları için güncellemeler yayınlayıp, yeni özellikler eklemeyi ihmal etmiyor. Samsung telefonlara yeni bir özellik yolda. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 16:20
Samsung telefon kullanıcıları dikkat! Yeni özellik çok işinize yarayacak

Telefonunuz uygulaması sayesinde kullanıcılar Android uygulamalarını bilgisayarında çalıştırabilecek. Telefonunuzdaki uygulamaları bilgisayardan açabileceksiniz. İşte gelecek aydan itibaren bu özelliği kullanabileceğiniz telefon modelleri...

Samsung telefon kullanıcıları dikkat! Yeni özellik çok işinize yarayacak

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Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10e

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Samsung telefon kullanıcıları dikkat! Yeni özellik çok işinize yarayacak

Galaxy A8s

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70

Samsung telefon kullanıcıları dikkat! Yeni özellik çok işinize yarayacak

Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A90s

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung telefon kullanıcıları dikkat! Yeni özellik çok işinize yarayacak

Durun, daha bitmedi! Bu telefonlara dikkat edin. Kullandığınız telefonun modeli listede var mı? İşte Android 11'e yükselecek telefonlar...

Samsung telefon kullanıcıları dikkat! Yeni özellik çok işinize yarayacak

HUAWEİ P30

Ekranı: 6.1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980

Bataryası: 3650 mAh

Samsung telefon kullanıcıları dikkat! Yeni özellik çok işinize yarayacak

REDMİ NOTE 8

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM665 Snapdragon 665

Bataryası: 4000 mAh

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