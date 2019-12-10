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  • Samsung telefon sahipleri dikkat! Android 10 güncellemesi alacak Samsung telefonlar açıklandı

telefon sahipleri dikkat! 10 güncellemesi alacak Samsung telefonlar açıklandı

, eylül ayı başında 10 güncellemesini yayınladı. Karanlık mod özelliğinden gizlilikteki yeniliğe kadar birçok yeni yeteneği barındıran Android 10, en başta Google Pixel serisi telefonlara geldi. Daha sonra birkaç telefon modeline daha geldi. Android telefon üreticileri ise Android 10 güncellemesi üstünde çalışmalarını sürdürüyor ve güncellemeyi telefonları, tabletleri için kademeli şekilde yayınlamaya devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devi da, üstünde yoğun şekilde çalışıyor. Samsung telefon sahipleri hangi telefonlara Android 10'un geleceğini merak ediyor ve internetten araştırıyor. Hangi Samsung telefonlar Android 10 güncellemesini alacak? Güncelleme ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 10.12.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 15:40
Samsung telefon sahipleri dikkat! Android 10 güncellemesi alacak Samsung telefonlar açıklandı

Safkan işletim sistemine sahip olan 'ın telefonları Pixel ailesi Android 10 güncellemesini ilk alan modeller oldu. Daha sonra birkaç telefon modeli için Android 10 çıktı. Sonuç olarak piyasada bulunan farklı markalara ait olan telefonların kendilerine ait özel arayüzleri ve yazılımsal bazı ekstra özellikleri var. telefonlar için de bu durum geçerli. Samsung, arayüzü ve özellikleri yeni işletim sistemine adapte etmek için çalışıyor. Bu yüzden Samsung telefonların çoğuna Android 10 gelmiş değil. İşte yeni Android işletim sistemi güncellemesini alacak olan Samsung telefon modelleri...

Samsung telefon sahipleri dikkat! Android 10 güncellemesi alacak Samsung telefonlar açıklandı

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Samsung telefon sahipleri dikkat! Android 10 güncellemesi alacak Samsung telefonlar açıklandı

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Samsung telefon sahipleri dikkat! Android 10 güncellemesi alacak Samsung telefonlar açıklandı

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