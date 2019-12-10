Samsung telefon sahipleri dikkat! Android 10 güncellemesi alacak Samsung telefonlar açıklandı

Safkan Android işletim sistemine sahip olan Google'ın telefonları Pixel ailesi Android 10 güncellemesini ilk alan modeller oldu. Daha sonra birkaç telefon modeli için Android 10 çıktı. Sonuç olarak piyasada bulunan farklı markalara ait olan telefonların kendilerine ait özel arayüzleri ve yazılımsal bazı ekstra özellikleri var. Samsung telefonlar için de bu durum geçerli. Samsung, arayüzü ve özellikleri yeni işletim sistemine adapte etmek için çalışıyor. Bu yüzden Samsung telefonların çoğuna Android 10 gelmiş değil. İşte yeni Android işletim sistemi güncellemesini alacak olan Samsung telefon modelleri...