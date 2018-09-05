Samsung'un katlanabilir telefonu bu tarihte çıkacak!

Samsung merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonu için sonunda resmi bir tarih verdi. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Project Valley adını verdiği katlanır akıllı telefon projesinden teknoloji meraklılarını yakından ilgilendiren bir haber geldi. Akıllı telefon pazarında ABD merkezli Apple ile kıyasıya bir rekabetin içinde olan Samsung’un üst düzey yöneticisi (CEO) DJ Koh, yaptığı açıklama ile Samsung katlanabilir telefon için ilk kez tarih verdi. CNBC’te konuşan DJ Koh, Kasım ayında düzenlenecek olan Samsung Geliştirici Konferansı‘nda Samsung katlanabilir telefonun ilk kez tanıtılacağını açıkladı KATLANABİLİR TELEFONLAR NE İŞİMİZE YARAYACAK? Güney Kore medyasında yer alan söylentiye göre katlanır akıllı telefonlar normalde 5-inç boyutunda olacak. Daha büyük ekrana ihtiyaç duyan kişiler telefonun katlanabilmesi sayesinde 7-inç boyutunda bir tablete dönüştürebilecek. Böylelikle cebinizdeki telefon aynı zamanda bir tablet halini alacak. Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, Project Valley adını verdiği katlanır akıllı telefon projesini kendi işlemcileri yerine Qualcomm'un Snapdragon 620 ve 820 işlemcileriyle test ediyor. NTV'ye göre ayrıca katlanır ilk akıllı telefonun 3GB RAM ile geleceği de söylentiler arasında. DİĞER FOTO GALERİLERİMİZ İÇİN TIKLAYIN...