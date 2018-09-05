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'un katlanabilir telefonu bu tarihte çıkacak!

merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonu için sonunda resmi bir tarih verdi.

Giriş Tarihi: 05.09.2018 17:11 Güncelleme Tarihi: 05.09.2018 17:13
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'un katlanabilir telefonu bu tarihte çıkacak!
Samsung'un katlanabilir telefonu bu tarihte çıkacak!
Güney Kore merkezli teknoloji devi 'un Project Valley adını verdiği katlanır akıllı telefon projesinden teknoloji meraklılarını yakından ilgilendiren bir haber geldi.
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'un katlanabilir telefonu bu tarihte çıkacak!
Samsung'un katlanabilir telefonu bu tarihte çıkacak!
Akıllı telefon pazarında ABD merkezli Apple ile kıyasıya bir rekabetin içinde olan ’un üst düzey yöneticisi (CEO) DJ Koh, yaptığı açıklama ile Samsung katlanabilir telefon için ilk kez tarih verdi.
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'un katlanabilir telefonu bu tarihte çıkacak!
Samsung'un katlanabilir telefonu bu tarihte çıkacak!
CNBC’te konuşan DJ Koh, Kasım ayında düzenlenecek olan Geliştirici Konferansı‘nda Samsung katlanabilir telefonun ilk kez tanıtılacağını açıkladı
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'un katlanabilir telefonu bu tarihte çıkacak!
Samsung'un katlanabilir telefonu bu tarihte çıkacak!

KATLANABİLİR TELEFONLAR NE İŞİMİZE YARAYACAK?

Güney Kore medyasında yer alan söylentiye göre katlanır akıllı telefonlar normalde 5-inç boyutunda olacak.

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'un katlanabilir telefonu bu tarihte çıkacak!
Samsung'un katlanabilir telefonu bu tarihte çıkacak!
Daha büyük ekrana ihtiyaç duyan kişiler telefonun katlanabilmesi sayesinde 7-inç boyutunda bir tablete dönüştürebilecek. Böylelikle cebinizdeki telefon aynı zamanda bir tablet halini alacak.
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'un katlanabilir telefonu bu tarihte çıkacak!
Samsung'un katlanabilir telefonu bu tarihte çıkacak!
Ortaya çıkan bilgilere göre , Project Valley adını verdiği katlanır akıllı telefon projesini kendi işlemcileri yerine Qualcomm'un Snapdragon 620 ve 820 işlemcileriyle test ediyor.
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'un katlanabilir telefonu bu tarihte çıkacak!
Samsung'un katlanabilir telefonu bu tarihte çıkacak!

NTV'ye göre ayrıca katlanır ilk akıllı telefonun 3GB RAM ile geleceği de söylentiler arasında.

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