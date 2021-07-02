Şarjı uzun giden akıllı telefonlar 2021! En iyi pil performansına sahip modeller

Şarjı uzun giden en iyi telefonlar nedir? En iyi pile sahip akıllı telefon modeleri hangileri? Bunlar gibi soruların yanıtları tüketiciler tarafından araştırılıyor. Pil performansı yüksek modeller merak ediliyor. Bu listemizde kullanım süresi uzun, pili dayanıklı olan telefonlara yer verdik. Lafı daha fazla uzatmadan hangi modeller olduğuna birlikte bakalım.