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Haberler Galeri Şarjı uzun giden akıllı telefonlar 2021! En iyi pil performansına sahip modeller
Giriş Tarihi: 02.07.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 10:31

Şarjı uzun giden akıllı telefonlar 2021! En iyi pil performansına sahip modeller

Akıllı telefonlar artık üst seviye özelliklere sahipler. Geçmişte bilgisayarlarda gördüğümüz, kullandığımız donanımlar, akıllı telefonlar sayesinde cebimize girdi. Günden güne artan mobil kullanım telefonların önemini daha da artırdı. Peki akıllı telefonların en büyük problemi nedir diye sorsak cevabınız ne olurdu? Tahmin edelim, şarj olurdu. Kullanımın artmasıyla birlikte tüketiciler şarjı uzun giden, pil değeri yüksek telefonlara ilgi göstermeye başladı. Sizler için en iyi pil performansına sahip, kullanım süresi uzun telefonları listeledik.

Şarjı uzun giden akıllı telefonlar 2021! En iyi pil performansına sahip modeller

Şarjı uzun giden en iyi telefonlar nedir? En iyi pile sahip akıllı telefon modeleri hangileri? Bunlar gibi soruların yanıtları tüketiciler tarafından araştırılıyor. Pil performansı yüksek modeller merak ediliyor. Bu listemizde kullanım süresi uzun, pili dayanıklı olan telefonlara yer verdik. Lafı daha fazla uzatmadan hangi modeller olduğuna birlikte bakalım.

Şarjı uzun giden akıllı telefonlar 2021! En iyi pil performansına sahip modeller

POCO X3

6000 MAH

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Şarjı uzun giden akıllı telefonlar 2021! En iyi pil performansına sahip modeller

SAMSUNG GALAXY F62

7000 MAH

Şarjı uzun giden akıllı telefonlar 2021! En iyi pil performansına sahip modeller

REALME NARZO 30A

6000 MAH

Şarjı uzun giden akıllı telefonlar 2021! En iyi pil performansına sahip modeller

POCO M3

6000 MAH

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