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Şaşırmaya hazır olun! Mühendis genç eski telefonuyla bakın ne yaptı

Şaşırmaya hazır olun! Çünkü bu mühendis genç sosyal medyada büyük ilgi gören bir işe imza attı. bir döneme damga vuran efsane cep telefonu markası olarak aılıyor. 2000'li yılların başında farklı modelleriyle büyük bir çıkış yakalayan firma smart phone yani akıllı telefonların geliştirilmesiyle tutunamadı. Elbette Nokia eski popülerliğini kaybetse de hala piyasada bulunan bir marka. Peki akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle popülerliğini kaybeden eski tip cep telefonlarını çok farklı yöntemlerle değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte onlardan birini Rus mühendis gerçekleştirdi. Sonuç ise çok şaşırttı!

Giriş Tarihi: 29.08.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 12:35
Şaşırmaya hazır olun! Mühendis genç eski telefonuyla bakın ne yaptı

Yaptığı bu ustalığı diğer insanlardan da saklamayan Rus mühendis çalışmasını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. O paylaşınca da milyonlarca kişi bu ilginç çalışmayı öğrenme fırsatı buldu.

Şaşırmaya hazır olun! Mühendis genç eski telefonuyla bakın ne yaptı

İşte kare kare telefonla yapılan ustalık!

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Şaşırmaya hazır olun! Mühendis genç eski telefonuyla bakın ne yaptı

Önce telefonun içini açıyoruz.

Şaşırmaya hazır olun! Mühendis genç eski telefonuyla bakın ne yaptı
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Şaşırmaya hazır olun! Mühendis genç eski telefonuyla bakın ne yaptı
Şaşırmaya hazır olun! Mühendis genç eski telefonuyla bakın ne yaptı
Şaşırmaya hazır olun! Mühendis genç eski telefonuyla bakın ne yaptı
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