Şaşırmaya hazır olun! Mühendis genç eski telefonuyla bakın ne yaptı
Şaşırmaya hazır olun! Mühendis genç eski telefonuyla bakın ne yaptı
Şaşırmaya hazır olun! Çünkü bu mühendis genç sosyal medyada büyük ilgi gören bir işe imza attı. Nokia bir döneme damga vuran efsane cep telefonu markası olarak aılıyor. 2000'li yılların başında farklı modelleriyle büyük bir çıkış yakalayan firma smart phone yani akıllı telefonların geliştirilmesiyle tutunamadı. Elbette Nokia eski popülerliğini kaybetse de hala piyasada bulunan bir marka. Peki akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle popülerliğini kaybeden eski tip cep telefonlarını çok farklı yöntemlerle değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte onlardan birini Rus mühendis gerçekleştirdi. Sonuç ise çok şaşırttı!
Giriş Tarihi: 29.08.2019
12:29
Güncelleme Tarihi: 29.08.2019
12:35