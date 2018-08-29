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Savunma sanayi daha güçlü olacak! Bakın ne yaptılar...

'nce nanoteknoloji kullanılarak geliştirilen ve hafifliği ile ön plana çıkan "" adı verilen malzeme ve mermilerine karşı da dayanıklı hale getirildi.

Giriş Tarihi: 29.08.2018 17:05 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 17:25
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Savunma sanayi daha güçlü olacak! Bakın ne yaptılar...
Savunma sanayi daha güçlü olacak! Bakın ne yaptılar...

Rektör Prof. Dr. , "Değişik ölçüde ve güçte mermilere karşı koruyucu özelliği olan bu malzeme hem çelik yelek, hem tank zırhı hem de güvenlik kulelerinde kullanılması için geliştirildi. Bütün testleri yapıldı. Artık üretim aşamasına geçildi" dedi.

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Savunma sanayi daha güçlü olacak! Bakın ne yaptılar...
Savunma sanayi daha güçlü olacak! Bakın ne yaptılar...

nce nanoteknoloji kullanılarak ve mermilerine karşı da dayanıklı hale getirilen "" adı verilen malzeme savunma sanayisinde kullanılacak.

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Savunma sanayi daha güçlü olacak! Bakın ne yaptılar...
Savunma sanayi daha güçlü olacak! Bakın ne yaptılar...

YYÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, önceki sene nanoteknoloji kullanarak ürettikleri kurşun geçirmez malzemeyi geliştirdi.

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Savunma sanayi daha güçlü olacak! Bakın ne yaptılar...
Savunma sanayi daha güçlü olacak! Bakın ne yaptılar...

"" adı verilen ve savunma sanayisinde çelik yelek, nöbetçi kulesi ve tank zırhı gibi alanlarda kullanılması planlanan malzemeden, hafif olması dolayısıyla terörle mücadelede de rahatlıkla yararlanılabilecek.

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Savunma sanayi daha güçlü olacak! Bakın ne yaptılar...
Savunma sanayi daha güçlü olacak! Bakın ne yaptılar...

Kumaş özelliği olan ve tamamen yerli materyallerle geliştirilen malzemeyle savunma sanayisinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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Savunma sanayi daha güçlü olacak! Bakın ne yaptılar...
Savunma sanayi daha güçlü olacak! Bakın ne yaptılar...

"ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLDİ"

YYÜ Rektörü Prof. Dr. , rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, ileriki günlerde seri üretimine geçilecek malzemeyle ilgili bilgiler verdi.

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Savunma sanayi daha güçlü olacak! Bakın ne yaptılar...
Savunma sanayi daha güçlü olacak! Bakın ne yaptılar...

Daha önce çelik yelek alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini anımsatan Battal, bu yıl yeni çalışmalarla malzemenin tank zırhı ve güvenlik kulelerinde de kullanılmasının mümkün hale getirildiğini vurguladı.

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