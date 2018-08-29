Savunma sanayi daha güçlü olacak! Bakın ne yaptılar...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce nanoteknoloji kullanılarak geliştirilen ve hafifliği ile ön plana çıkan 'siper' adı verilen malzeme roket ve uçaksavar mermilerine karşı da dayanıklı hale getirildi. Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, 'Değişik ölçüde ve güçte mermilere karşı koruyucu özelliği olan bu malzeme hem çelik yelek, hem tank zırhı hem de güvenlik kulelerinde kullanılması için geliştirildi. Bütün testleri yapıldı. Artık üretim aşamasına geçildi' dedi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesince nanoteknoloji kullanılarak roket ve uçaksavar mermilerine karşı da dayanıklı hale getirilen 'siper' adı verilen malzeme savunma sanayisinde kullanılacak. YYÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, önceki sene nanoteknoloji kullanarak ürettikleri kurşun geçirmez malzemeyi geliştirdi. 'Siper' adı verilen ve savunma sanayisinde çelik yelek, nöbetçi kulesi ve tank zırhı gibi alanlarda kullanılması planlanan malzemeden, hafif olması dolayısıyla terörle mücadelede de rahatlıkla yararlanılabilecek. Kumaş özelliği olan ve tamamen yerli materyallerle geliştirilen malzemeyle savunma sanayisinin geliştirilmesi hedefleniyor. 'ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLDİ' YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, ileriki günlerde seri üretimine geçilecek malzemeyle ilgili bilgiler verdi. Daha önce çelik yelek alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini anımsatan Battal, bu yıl yeni çalışmalarla malzemenin tank zırhı ve güvenlik kulelerinde de kullanılmasının mümkün hale getirildiğini vurguladı.