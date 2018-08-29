Savunma sanayi daha güçlü olacak! Bakın ne yaptılar...

Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, "Değişik ölçüde ve güçte mermilere karşı koruyucu özelliği olan bu malzeme hem çelik yelek, hem tank zırhı hem de güvenlik kulelerinde kullanılması için geliştirildi. Bütün testleri yapıldı. Artık üretim aşamasına geçildi" dedi.