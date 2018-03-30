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Sizi şok edecek ler

te dolaşırken devamlı bilgiler öğreniyoruz. İşte sizi bir hayli şaşırtacak o ler.

Giriş Tarihi: 30.03.2018 21:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 21:20
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Sizi şok edecek ler
Sizi şok edecek ilginç bilgiler
En ler her zaman insanların ilgisini çekiyor. Bakalım bu dünyanın en ilginç bilgilerini biliyor musunuz? Bunları bilmeniz size ne katacağı konusu ise size kalmış. Belki arkadaşlarınızla sohbet esnasında kullanabilirsiniz.
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Sizi şok edecek ler
Sizi şok edecek ilginç bilgiler
Yıldız kayması diye adlandırılan şey atmosfere girdiğinde yanmaya başlayan küçük göktaşlarıdır.
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Sizi şok edecek ler
Sizi şok edecek ilginç bilgiler
Cep telefonuyla konuşurken yürüyorsanız, yanınızdan biri geçtiğinde yere bakma eğilimine girersiniz.
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Sizi şok edecek ler
Sizi şok edecek ilginç bilgiler
Google Earth programıyla Dünya'nın her yerini görüntüleyerek gezebilirsiniz. Ancak insanların % 95'i sadece kendi evine bakıyor.
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Sizi şok edecek ler
Sizi şok edecek ilginç bilgiler
Anadolu ve Orta Asya'da, gelinin üzerine şans ve mutluluk getirmesi için darı atma geleneği vardır. "Darısı Başına" sözü buradan gelmektedir.
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Sizi şok edecek ler
Sizi şok edecek ilginç bilgiler
Dünyanın en çok satan telefonu iPhone değil Nokia'nın 2003 yılında satışa çıkardığı ve 250 milyon satan Nokia 1100'dur.
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Sizi şok edecek ler
Sizi şok edecek ilginç bilgiler
Barış Manço'nun gerçek adı Tosun Yusuf Barış Manço'dur.
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