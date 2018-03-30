Sizi şok edecek ilginç bilgiler

İnternette dolaşırken devamlı bilgiler öğreniyoruz. İşte sizi bir hayli şaşırtacak o ilginç bilgiler. En ilginç bilgiler her zaman insanların ilgisini çekiyor. Bakalım bu dünyanın en ilginç bilgilerini biliyor musunuz? Bunları bilmeniz size ne katacağı konusu ise size kalmış. Belki arkadaşlarınızla sohbet esnasında kullanabilirsiniz. Yıldız kayması diye adlandırılan şey atmosfere girdiğinde yanmaya başlayan küçük göktaşlarıdır. Cep telefonuyla konuşurken yürüyorsanız, yanınızdan biri geçtiğinde yere bakma eğilimine girersiniz. Google Earth programıyla Dünya'nın her yerini görüntüleyerek gezebilirsiniz. Ancak insanların % 95'i sadece kendi evine bakıyor. Anadolu ve Orta Asya'da, gelinin üzerine şans ve mutluluk getirmesi için darı atma geleneği vardır. Darısı Başına sözü buradan gelmektedir. Dünyanın en çok satan telefonu iPhone değil Nokia'nın 2003 yılında satışa çıkardığı ve 250 milyon satan Nokia 1100'dur. Barış Manço'nun gerçek adı Tosun Yusuf Barış Manço'dur.