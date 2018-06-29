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Türkiye'den çekiliyor mu? (Açıklama geldi)

geçtiğimiz gün ortaya atılan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt verdi. Sony Türkiye'den çekiliyor mu?

Giriş Tarihi: 29.06.2018 22:49 Güncelleme Tarihi: 29.06.2018 22:52
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Türkiye'den çekiliyor mu? (Açıklama geldi)
Sony Mobile Türkiye'den çekiliyor mu? (Açıklama geldi)
Hemen her yeni mobil cihazı, daha tanıtılmasına süre varken bizlerle paylaşan "sızıntı uzmanı" Evan Blass, Twitter üzerinden bir yeni iddiada daha bulunmuş ve 'ın Türkiye pazarından çekileceğini duyurmuştu.
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Türkiye'den çekiliyor mu? (Açıklama geldi)
Sony Mobile Türkiye'den çekiliyor mu? (Açıklama geldi)
Blass'ın iddiaları sonrası firma resmi bir açıklama yayınladı. Ekim ayında Türkiye ile birlikte Orta Doğu ve Afrika pazarlarındaki ofislerini kapatacağını iddia eden Evan Blass’a bugün Orta Doğu-Afrika Kurumsal İletişim Bölümünden cevap geldi.
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Türkiye'den çekiliyor mu? (Açıklama geldi)
Sony Mobile Türkiye'den çekiliyor mu? (Açıklama geldi)
Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kârlı büyümemizi sürdürmek için aldığımız süregelmekte olan tedbirlerin bir parçası olarak, pazardaki durumu dikkatli şekilde takip ediyor ve Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’deki operasyonlarımızın fizibilitesini gözden geçiriyoruz”
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Türkiye'den çekiliyor mu? (Açıklama geldi)
Sony Mobile Türkiye'den çekiliyor mu? (Açıklama geldi)
Blass'ın dün dile getirdiği iddiasına göre Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'deki ofisleri, Ekim ayında kapatılacak ve bu bölgelerdeki operasyonlar sonlandırılacak.
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Türkiye'den çekiliyor mu? (Açıklama geldi)
Sony Mobile Türkiye'den çekiliyor mu? (Açıklama geldi)

NTV'ye göre, bu da, Xperia telefonların artık ülkemizde resmi yollardan satılmayacağı anlamını taşıyor.

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