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Güneydoğu 'da kimliği bilinmeyen bir adam, ölen kız arkadaşının ruhunu taşıdığına inandığı için üç metre uzunluğundaki bir ı ile evlendi.

Giriş Tarihi: 20.10.2018 12:43 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 13:27
Sosyal medyada paylaşılan ilginç kareler

lı adam, karısı olarak kabul ettiği ın beş sene önce kaybettiği sevgilisine inanılmaz derecede benzediğini iddia etti.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç kareler

lı adam, üç metre boyundaki ından bir an olsun ayrılmıyor.

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Sosyal medyada paylaşılan ilginç kareler

Bütün günü beraber geçiren ikili; beraber televizyon izliyor, göl kenarında romantik piknikler yapıyor, kart oyunları oynuyor, spor salonuna gidiyor ve beraber uyuyor.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç kareler

Bu olay da oldukça konuşuldu.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç kareler
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Sosyal medyada paylaşılan ilginç kareler
Sosyal medyada paylaşılan ilginç kareler

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