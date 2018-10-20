Sosyal medyada paylaşılan ilginç kareler

Güneydoğu Asya'da kimliği bilinmeyen bir adam, ölen kız arkadaşının ruhunu taşıdığına inandığı için üç metre uzunluğundaki bir kobra yılanı ile evlendi. Asyalı adam, karısı olarak kabul ettiği yılanın beş sene önce kaybettiği sevgilisine inanılmaz derecede benzediğini iddia etti. Asyalı adam, üç metre boyundaki Kobra yılanından bir an olsun ayrılmıyor. Bütün günü beraber geçiren ikili; beraber televizyon izliyor, göl kenarında romantik piknikler yapıyor, kart oyunları oynuyor, spor salonuna gidiyor ve beraber uyuyor. Bu olay sosyal medyada oldukça konuşuldu. İşte sosyal medyada ilgi çeken kareler...