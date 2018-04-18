Sosyal medyayı sallayan matematik soruları (Herkes bilemiyor)

İnternette paylaşılan yeni bir zeka testi internetin gündemine oturdu. Paylaşımda, değişik açılardan ele alınan mantık sorularının kişilerin zekasını geliştirmek ve zihnini canlandırmak için mükemmel bir yol" olduğunun belirtildi. Ancak soruların tamamına çok az kişi doğru cevap verebiliyor.