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yı sallayan soruları (Herkes bilemiyor)

Basit gibi görünen ancak insanları yanıltan soruları internette büyük ilgi görüyor. İşte bu matematik soruları...

Giriş Tarihi: 18.04.2018 21:15 Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 21:27
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yı sallayan soruları (Herkes bilemiyor)
Sosyal medyayı sallayan matematik soruları (Herkes bilemiyor)

İnternette paylaşılan yeni bir zeka testi internetin gündemine oturdu. Paylaşımda, değişik açılardan ele alınan mantık sorularının kişilerin zekasını geliştirmek ve zihnini canlandırmak için mükemmel bir yol" olduğunun belirtildi. Ancak soruların tamamına çok az kişi doğru cevap verebiliyor.

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yı sallayan soruları (Herkes bilemiyor)
Sosyal medyayı sallayan matematik soruları (Herkes bilemiyor)
Sorunun doğru cevabı kaçtır?
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yı sallayan soruları (Herkes bilemiyor)
Sosyal medyayı sallayan matematik soruları (Herkes bilemiyor)
Üstte yer alan renkli piramitin tepe görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?
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yı sallayan soruları (Herkes bilemiyor)
Sosyal medyayı sallayan matematik soruları (Herkes bilemiyor)
Ahmet ve Mehmet'in her ikisi de bir kutu çikolataya sahiptir. Ahmet kutusundaki birkaç çikolatayı yemiştir. Mehmet kendi kutusunu açmış ve Ahmet kutusunda kalan çikolata sayısıyla eşit miktarda çikolata yemiştir.

Ahmet ve Mehmet'in toplam kaç çikolatası kalmıştır?
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yı sallayan soruları (Herkes bilemiyor)
Sosyal medyayı sallayan matematik soruları (Herkes bilemiyor)
Suyun yüzeyinde bulunan buz parçasının bir kısmı kopmuş ve ayrılan kısım eriyerek suya karışmıştır.

Su seviyesinde nasıl bir değişme gözlenir?
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yı sallayan soruları (Herkes bilemiyor)
Sosyal medyayı sallayan matematik soruları (Herkes bilemiyor)
Beşinci duvar saatinde, akrep ve yelkovan saat kaçı göstermelidir?
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yı sallayan soruları (Herkes bilemiyor)
Sosyal medyayı sallayan matematik soruları (Herkes bilemiyor)
İşlemler ve sonuçları arasındaki mantığı fark ettiniz mi?
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