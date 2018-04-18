Sosyal medyayı sallayan matematik soruları (Herkes bilemiyor)

Basit gibi görünen ancak insanları yanıltan matematik soruları internette büyük ilgi görüyor. İşte bu matematik soruları... İnternette paylaşılan yeni bir zeka testi internetin gündemine oturdu. Paylaşımda, değişik açılardan ele alınan mantık sorularının kişilerin zekasını geliştirmek ve zihnini canlandırmak için mükemmel bir yol olduğunun belirtildi. Ancak soruların tamamına çok az kişi doğru cevap verebiliyor. Sorunun doğru cevabı kaçtır? Üstte yer alan renkli piramitin tepe görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet ve Mehmet'in her ikisi de bir kutu çikolataya sahiptir. Ahmet kutusundaki birkaç çikolatayı yemiştir. Mehmet kendi kutusunu açmış ve Ahmet kutusunda kalan çikolata sayısıyla eşit miktarda çikolata yemiştir. Ahmet ve Mehmet'in toplam kaç çikolatası kalmıştır? Suyun yüzeyinde bulunan buz parçasının bir kısmı kopmuş ve ayrılan kısım eriyerek suya karışmıştır. Su seviyesinde nasıl bir değişme gözlenir? Beşinci duvar saatinde, akrep ve yelkovan saat kaçı göstermelidir? İşlemler ve sonuçları arasındaki mantığı fark ettiniz mi?