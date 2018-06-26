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'in korkutan uyarıları

, Dünya'nın geleceğiyle ilgili şimdiye kadar onlarca önemli uyarıda bulunmuştu. İşte bizleri korkutan o uyarılar...

Giriş Tarihi: 26.06.2018 00:25 Güncelleme Tarihi: 26.06.2018 00:28
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'in korkutan uyarıları
Stephen Hawking'in korkutan uyarıları
İşte Hawking'in ölümünden sonra da çok konuşulacak geleceğe dair önemli uyarıları...
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'in korkutan uyarıları
Stephen Hawking'in korkutan uyarıları
Çarşamba günü 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.
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'in korkutan uyarıları
Stephen Hawking'in korkutan uyarıları
Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.
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'in korkutan uyarıları
Stephen Hawking'in korkutan uyarıları
tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.
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'in korkutan uyarıları
Stephen Hawking'in korkutan uyarıları
Hawking on yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı.
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'in korkutan uyarıları
Stephen Hawking'in korkutan uyarıları
Hawking'e göre insanlığı Dünya'dan silecek olaylardan kaçmak mümkün değil. Bu olaylar arasında göktaşı çarpması gibi kozmik olayların yanı sıra yapay zekâ, iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş virüsler veya nükleer savaş gibi olaylar da olabilir.
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'in korkutan uyarıları
Stephen Hawking'in korkutan uyarıları
2016'da BBC'ye konuşan Hawking, "Dünyada bir yıl içinde bir felaketin gerçekleşme ihtimali çok düşüktür. Ama bu ihtimal geniş bir zaman diliminde artar ve bin, 10 bin yıl gibi zaman dilimlerinde neredeyse kesin hale gelir" demişti.
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