Stephen Hawking'in tekerlekli sandalyesi satışta

STEPHEN HAWKING KİMDİR?

İnternetten yapılacak olan açık arttırma 31 Ekim tarihinde başlayacak ve 8 Kasım'a kadar sürecek. ALS Hastalığı Hawking'in felç olup konuşamaz hale gelmişti. Bu sebeple kullandığı yüksek teknolojik özelliklere sahip tekerlekli sandalyesinin fiyatının 19 bin 500 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.