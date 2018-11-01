Stephen Hawking'in tekerlekli sandalyesi satışta

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking'in kullandığı tekerlekli sandalye satışa çıkarıldı. 14 Mart'ta hayatını kaybeden ünlü İngiliz fizikçi Stephan Hawking'in kendine ait 22 eşyası internet üzerinden satışa çıkarıldı. Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığından dolayı 21 yaşından beri tekerlekli sandalye kullanan Hawking'in tekerlekli sandalyesi açık arttırmayla satışa çıkarıldı. Christie's Müzayede Evi tarafından satışa sunulan tekerlekli sandalyeye 169 bin pound (1,222 milyon TL) değer biçiliyor STEPHEN HAWKING KİMDİR? İnternetten yapılacak olan açık arttırma 31 Ekim tarihinde başlayacak ve 8 Kasım'a kadar sürecek. ALS Hastalığı Hawking'in felç olup konuşamaz hale gelmişti. Bu sebeple kullandığı yüksek teknolojik özelliklere sahip tekerlekli sandalyesinin fiyatının 19 bin 500 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Hawking, 8 Ocak 1942'de İngiltere'nin Oxford kentinde dünyaya geldi. Ünlü İngiliz bilim adamı Stephen Hawking, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı geniş kapsamlı çalışmalarla tanınıyordu. Stephen Hawking 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkûm etti. Vücudunun neredeyse hiçbir kısmını kullanamayan, kendisi için özel olarak geliştirilen bilgisayar sistemine sadece yanak kaslarından biriyle komut veren Hawking, bu şekilde günde yaklaşık 2 bin 500 kelimeyle iletişim kuruyor ve bilimsel çalışmalarını sürdürüyordu.