Steve Jobs'ı kızı Lisa Brennan Jobs anlattı

1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk teknoloji şirketi olarak tarihe geçen Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un hayatıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 55 yaşındayken kanserden hayatını kaybeden Jobs'un kızı Lisa Brennan Jobs, babasıyla olan zorlu ilişkisini anlattığı "Small Fray" isimli bir kitap yazdı. Kitapta babasının hayatının son dönemlerine ışık tuttuğunu belirtilen Brennan Jobs, Apple kurucusunu başarı yakaladıkça şeytanlaşan bir insan olarak tanımladı.
Giriş Tarihi: 03.08.2018
09:35
Güncelleme Tarihi: 03.08.2018
09:41