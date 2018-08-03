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'ı kızı anlattı

1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk teknoloji şirketi olarak tarihe geçen 'ın kurucusu 'un hayatıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 55 yaşındayken kanserden hayatını kaybeden Jobs'un kızı , babasıyla olan zorlu ilişkisini anlattığı "Small Fray" isimli bir kitap yazdı. Kitapta babasının hayatının son dönemlerine ışık tuttuğunu belirtilen Brennan Jobs, Apple kurucusunu başarı yakaladıkça şeytanlaşan bir insan olarak tanımladı.

Giriş Tarihi: 03.08.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 03.08.2018 09:41
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'ı kızı anlattı
Steve Jobs'ı kızı Lisa Brennan Jobs anlattı
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'ı kızı anlattı
Steve Jobs'ı kızı Lisa Brennan Jobs anlattı

Dün piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşarak, dünyanın en değerli şirketi haline gelen 'ın kurucusu 'un hayatıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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'ı kızı anlattı
Steve Jobs'ı kızı Lisa Brennan Jobs anlattı

Jobs'un 1978 yılında, kız arkadaşı Chrisann Brennan ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı 4 Eylül'de çıkacak kitabı Small Fry'da babası tarafından reddedilişini ve onunla yaşadığı karmaşık ilişkiyi anlattı.

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'ı kızı anlattı
Steve Jobs'ı kızı Lisa Brennan Jobs anlattı

"Varlığım onu mahvediyordu. Benim içinse tam tersiydi. Ona ne kadar yakınsam o kadar güvenli hissediyordum, o bu dünyanın bir parçasıydı ve benim ışığa yakınlaşmamı kolaylaştırıyordu" diyen Brennan Jobs, babasının kendisinden yıllarca sakladığı bazı sırları sonradan öğrendiğini söyledi.

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'ı kızı anlattı
Steve Jobs'ı kızı Lisa Brennan Jobs anlattı

Bir ressam olan annesi Chrisann Brennan ile babasının birlikteliğinin evlilik dışı olduğu için, Jobs'un kendisini ve annesini kolaylıkla reddedebildiğini aktaran Brennan Jobs sözlerine şöyle devam etti:

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'ı kızı anlattı
Steve Jobs'ı kızı Lisa Brennan Jobs anlattı

"Elbette ikisinin de mutlu olduğu zamanlar vardı. Annem bana hamileyken, ikisi bir isim kitapçığı alıp, bir parktaki banka oturdular. Sayfalarını karıştırdıklarında akıllarındaki ismi bir türlü bulamadılar. O sırada annem Lisa adını önerdi ve babam bunu kabul etti."

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'ı kızı anlattı
Steve Jobs'ı kızı Lisa Brennan Jobs anlattı

"BİLGİSAYARINA ADIMI VERDİĞİNİ SÜREKLİ İNKAR ETTİ"

Brennan Jobs, babasının 'ın ürettiği Lisa isimli ilk kişisel bigisayarına kendi ismini verdiğini ise sürekli inkar ettiğini açıkladı.

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