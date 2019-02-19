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  • Süper Ay ne zaman olacak? Süper Ay nedir? Süper Ay Türkiye'den izlenecek mi? İşte detaylar...

ne zaman olacak? Süper Ay nedir? Süper Ay 'den izlenecek mi? İşte detaylar...

Bir yüzyıl içinde 28 defa meydana gelen Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması 20 Pazar gününü 21 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşti. Böylece 2019'un ilk günlerinde muhteşem bir doğa olayı yaşandı Şimdi ise yeni yılın ilk 'ı için ve nefesler tutuldu. Dolunay her zaman göründüğünden yaklaşık olarak yüzde 30 daha parlak olacak. Peki Süper Ay ne zaman gerçekleşecek? Süper Ay 'den görülecek mi? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 19.02.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 15:02
Süper Ay ne zaman olacak? Süper Ay nedir? Süper Ay Türkiye'den izlenecek mi? İşte detaylar...

SÜPER AY NEDİR?

'' ise, Dünya'ya en yakın olduğu noktada Ay'ın normalden büyük görünmesine verilen ad. Bu olay ise 411 günde bir yaşanıyor.

Süper Ay ne zaman olacak? Süper Ay nedir? Süper Ay Türkiye'den izlenecek mi? İşte detaylar...

SÜPER AY NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK? TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

2019'un ilk 'ı için . 'den de görülebilecek Süper Ay bu akşam izlenebilecek. Ay, saat 18.20'de ( saati) en büyük ve parlak hâline ulaşacak.

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Süper Ay ne zaman olacak? Süper Ay nedir? Süper Ay Türkiye'den izlenecek mi? İşte detaylar...

SÜPER AY'I FOTOĞRAFLAMAK İSTİYORSANIZ BUNLARA DİKKAT EDİN!

İşte bu gökyüzü şölenini fotoğraflayabilmeniz için yapılması gerekenler...

Süper Ay ne zaman olacak? Süper Ay nedir? Süper Ay Türkiye'den izlenecek mi? İşte detaylar...

Binlerce liralık ekipmana sahip olsanız da 'ı fotoğraflayabilmek için doğru zamanı belirlemeniz atmanız gereken ilk adım.

Süper Ay ne zaman olacak? Süper Ay nedir? Süper Ay Türkiye'den izlenecek mi? İşte detaylar...

'dan güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmenizde de önemli.

Süper Ay ne zaman olacak? Süper Ay nedir? Süper Ay Türkiye'den izlenecek mi? İşte detaylar...

İster meteor yağmurları ister olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.

Süper Ay ne zaman olacak? Süper Ay nedir? Süper Ay Türkiye'den izlenecek mi? İşte detaylar...

Nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın.

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