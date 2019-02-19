Süper Ay ne zaman olacak? Süper Ay nedir? Süper Ay Türkiye'den izlenecek mi? İşte detaylar...
Süper Ay ne zaman olacak? Süper Ay nedir? Süper Ay Türkiye'den izlenecek mi? İşte detaylar...
Bir yüzyıl içinde 28 defa meydana gelen Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması 20 Ocak Pazar gününü 21 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşti. Böylece 2019'un ilk günlerinde muhteşem bir doğa olayı yaşandı Şimdi ise yeni yılın ilk Süper Ay'ı için geri sayım başladı ve nefesler tutuldu. Dolunay her zaman göründüğünden yaklaşık olarak yüzde 30 daha parlak olacak. Peki Süper Ay ne zaman gerçekleşecek? Süper Ay Türkiye'den görülecek mi? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 19.02.2019
14:49
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019
15:02