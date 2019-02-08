Telefondan hemen kaldırın! Tüm fotoğraf ve şifreleriniz tehlikede
Telefondan hemen kaldırın! Tüm fotoğraf ve şifreleriniz tehlikede
iPhone sahiplerinin ekran görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı. Uygulama içerisinde girdiğiniz kredi kartı bilgileri ve şifreler bile görülebiliyor! Uygulamaların içerisinde bulunan Glassbox isimli bir araç yardımıyla cihazın ekran görüntüsü alınabiliyor. Bu ekran kaydetme durumu uygulama dışında çalışmasa da uygulama içerisindeki her hareketinizin görülmesi anlamına geliyor. Örneğin uygulama içerisinde kredi kartı bilgilerinizi girdiyseniz bu bilgiler bile ekran görüntüsü yardımıyla alınmış oluyor.
Giriş Tarihi: 08.02.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 12:23