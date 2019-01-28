Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

1 Şubat'ta telefonlarda yeni dönem başlıyor; Android Pie güncellemesi bakın hangi telefonlara geliyor? Google'ın yayınladığı en yeni Android sürümü telefonunuza geliyor. Peki ne zaman? Telefonunuz en yeni Android sürümüne kavuşacak mı? İşte baştan sona değişecek telefonların listesi... Samsung Galaxy S8 (1 Şubat 2019) Ekranı: 5.8 inç (1440 x 2960 piksel çözünürlük) Kamera: 12 MP Bellek: 4 GB RAM Pil: 3000 mAh Samsung Galaxy S8 Plus (1 Şubat 2019) Ekranı: 6.2 inç (1440 x 2960 piksel çözünürlük) Kamera: 12 MP Bellek: 6 GB RAM Pil: 3500 mAh LG G7 ThinQ Ekranı: 6.1 inç (1440 x 3120 piksel çözünürlük) Kamera: 16 MP Bellek: 6 GB RAM Pil: 3000 mAh LG V30 Ekranı: 6.0 inç (1440 x 2880 piksel çözünürlük) Kamera: 16 MP Bellek: 4 GB RAM Pil: 3300 mAh LG V20 Ekranı: 5.7 inç (1440 x 2560 piksel çözünürlük) Kamera: 16 MP Bellek: 4 GB RAM Pil: 3200 mAh