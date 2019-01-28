Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

1 Şubat'ta telefonlarda yeni dönem başlıyor; Pie güncellemesi bakın hangi telefonlara geliyor?

Giriş Tarihi: 28.01.2019 19:09 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 19:24
Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

Google'ın yayınladığı en yeni sürümü telefonunuza geliyor.

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

Peki ne zaman? Telefonunuz en yeni sürümüne kavuşacak mı? İşte baştan sona değişecek telefonların listesi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

Samsung Galaxy S8 (1 Şubat 2019)

Ekranı: 5.8 inç (1440 x 2960 piksel çözünürlük)

Kamera: 12 MP

Bellek: 4 GB RAM

Pil: 3000 mAh

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

Samsung Galaxy S8 Plus (1 Şubat 2019)

Ekranı: 6.2 inç (1440 x 2960 piksel çözünürlük)

Kamera: 12 MP

Bellek: 6 GB RAM

Pil: 3500 mAh

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

LG G7 ThinQ

Ekranı: 6.1 inç (1440 x 3120 piksel çözünürlük)

Kamera: 16 MP

Bellek: 6 GB RAM

Pil: 3000 mAh

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

LG V30

Ekranı: 6.0 inç (1440 x 2880 piksel çözünürlük)

Kamera: 16 MP

Bellek: 4 GB RAM

Pil: 3300 mAh

Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..

LG V20

Ekranı: 5.7 inç (1440 x 2560 piksel çözünürlük)

Kamera: 16 MP

Bellek: 4 GB RAM

Pil: 3200 mAh

BİZE ULAŞIN