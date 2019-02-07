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yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...

Giriş Tarihi: 07.02.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 11:27
Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...

Güvenlik yazılımı Trend Micro tarafından hazırlanan son rapora göre Google mağazası üzerinden zararlı yazılım barındıran 29 adet uygulama tespit edildi. Bu uygulamalar çeşitli taktikler ile kullanıcıların bilgilerini çalıyor veya trojan indirmesini sağlıyor. İşin ilginç tarafı milyonlarca kez indirilen bu uygulamaların hemen hepsi kamera veya fotoğraf düzenleme odaklı.

Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...

bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...

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Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...

Pro Camera Beauty

Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...

Cartoon Art Photo

Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...

Emoji Camera

Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...

Artistic effect Filter

Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...

Art Editor

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