Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...

Güvenlik yazılımı Trend Micro tarafından hazırlanan son rapora göre Google uygulama mağazası üzerinden zararlı yazılım barındıran 29 adet uygulama tespit edildi. Bu uygulamalar çeşitli taktikler ile kullanıcıların bilgilerini çalıyor veya trojan indirmesini sağlıyor. İşin ilginç tarafı milyonlarca kez indirilen bu uygulamaların hemen hepsi kamera veya fotoğraf düzenleme odaklı.