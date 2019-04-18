Giriş Tarihi: 18.04.2019 07:31
Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
14:03
Telefonunuzdaki bu ayrıntıları biliyor muydunuz? Flaş ışığı yandığında...
Artık hepimizin elinde bir akıllı telefon var. Elbette bu teknolojinin de gelişimiyle hiçbirimizin kaçamayacağı bir gerçek. Akıllı telefonlar ve internet en gencinden yaşlısına hepimizin olmazsa olmazı durumunda. Öte yandan bu muhteşem aletleri kullanırken kimimiz birçok özelliğini detayını bilsek de kimimiz sadece basit işlemlerini halletmek için kullanıyor. Mesela İphone telefonunuzun flaşı yandığında sizin haberdar olmayabileceğiniz bir detayın da devreye girdiğini biliyor muydunuz?