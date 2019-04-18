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Haberler Galeri Telefonunuzdaki bu ayrıntıları biliyor muydunuz? Flaş ışığı yandığında...
Giriş Tarihi: 18.04.2019 07:31 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 14:03

Telefonunuzdaki bu ayrıntıları biliyor muydunuz? Flaş ışığı yandığında...

Artık hepimizin elinde bir akıllı telefon var. Elbette bu teknolojinin de gelişimiyle hiçbirimizin kaçamayacağı bir gerçek. Akıllı telefonlar ve internet en gencinden yaşlısına hepimizin olmazsa olmazı durumunda. Öte yandan bu muhteşem aletleri kullanırken kimimiz birçok özelliğini detayını bilsek de kimimiz sadece basit işlemlerini halletmek için kullanıyor. Mesela İphone telefonunuzun flaşı yandığında sizin haberdar olmayabileceğiniz bir detayın da devreye girdiğini biliyor muydunuz?

Telefonunuzdaki bu ayrıntıları biliyor muydunuz? Flaş ışığı yandığında...

Bu gerçeği biliyor muydunuz?

Telefonunuzdaki bu ayrıntıları biliyor muydunuz? Flaş ışığı yandığında...

Kullandığınız telefonun flaşını açtığınızda aslında bilmediğiniz çok önemli bir şey var!

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Telefonunuzdaki bu ayrıntıları biliyor muydunuz? Flaş ışığı yandığında...

Önce ilgili menüyü açıp fener simgesine 'sertçe' dokunuyoruz.

Telefonunuzdaki bu ayrıntıları biliyor muydunuz? Flaş ışığı yandığında...

Ardından ekrana böyle bir seçenek geliyor.

Telefonunuzdaki bu ayrıntıları biliyor muydunuz? Flaş ışığı yandığında...

Siz yukarı doğru beyaz rengi çıkardıkça aslında bakın ne oluyor?

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