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Telefonunuzdaki WiFi ayarını mutlaka değiştirin!

'larda uzun süredir bulunan bu özelliği hala kullanmıyorsanız dikkat! Hemen o ayarı açın! Çünkü...

Giriş Tarihi: 17.02.2019 08:07 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 08:13
Telefonunuzdaki WiFi ayarını mutlaka değiştirin!

Az sonra öğreneceğiniz özellik sayesinde internet hızınıza 'altın' bir dokunuş yapacaksınız! Nasıl mı?

Telefonunuzdaki WiFi ayarını mutlaka değiştirin!
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Telefonunuzdaki WiFi ayarını mutlaka değiştirin!

Önce Ayarlar'a girin.

Telefonunuzdaki WiFi ayarını mutlaka değiştirin!

Ardından Hücresel kısmını seçin.

Telefonunuzdaki WiFi ayarını mutlaka değiştirin!

Gelen ekran bu şekilde... Ancak aradığımız özellik ekranın en altında. Aşağı doğru ekranı kaydırın!

Telefonunuzdaki WiFi ayarını mutlaka değiştirin!

Şimdi karşınızda Wi-Fi Yardımı seçeneği gelecek.

Telefonunuzdaki WiFi ayarını mutlaka değiştirin!

Bu ayar mutlaka açık olmalı. Böylece hızlı sandınız; ancak yavaş WiFi bağlantısında interneti kaplumbağa hızında kullanmaktansa otomatik olarak 4G'ye geçiş yapabilir ya da hızlı WiFi bulunduğunda telefonunuz bu hızlı WiFi hattına bu sayede bağlanabilir.

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