Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Telefonunuzun flaş ışığı yandığında... Bilmiyorsanız dikkat! Gizli özellik

Telefonunuzun flaş ışığı yandığında... Bilmiyorsanız dikkat! Gizli özellik

Artık hepimizin elinde bir akıllı telefon var. Elbette bu teknolojinin de gelişimiyle hiçbirimizin kaçamayacağı bir gerçek. Akıllı telefonlar ve internet en gencinden yaşlısına hepimizin olmazsa olmazı durumunda. Öte yandan bu muhteşem aletleri kullanırken kimimiz birçok özelliğini detayını bilsek de kimimiz sadece basit işlemlerini halletmek için kullanıyor. Mesela 'un flaşı yandığında sizin haberdar olmayabileceğiniz bir detayın da devreye girdiğini biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 26.12.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 11:35
Telefonunuzun flaş ışığı yandığında... Bilmiyorsanız dikkat! Gizli özellik

Telefonlarımızı kullanırken kimi özelliklerinden haberdar olmuyoruz. Oysa öyle işe yarar özellikleri var ki...

Telefonunuzun flaş ışığı yandığında... Bilmiyorsanız dikkat! Gizli özellik

Kullandığınız telefonun flaşını açtığınızda aslında bilmediğiniz çok önemli bir şey var!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Telefonunuzun flaş ışığı yandığında... Bilmiyorsanız dikkat! Gizli özellik

Önce ilgili menüyü açıp fener simgesine 'sertçe' dokunuyoruz.

Telefonunuzun flaş ışığı yandığında... Bilmiyorsanız dikkat! Gizli özellik

Ardından ekrana böyle bir seçenek geliyor.

Telefonunuzun flaş ışığı yandığında... Bilmiyorsanız dikkat! Gizli özellik

Siz yukarı doğru beyaz rengi çıkardıkça aslında bakın ne oluyor?

Telefonunuzun flaş ışığı yandığında... Bilmiyorsanız dikkat! Gizli özellik

Yanan flaşın parlaklığı artıyor. Yani fenerinizin daha çok aydınlatmasını istiyorsanız bu ayardaki kutular tamamen beyaz olmalı.

Daha bitmedi!

Telefonunuzun flaş ışığı yandığında... Bilmiyorsanız dikkat! Gizli özellik

Az sonra öğreneceğiniz özellik pek bilinmeyen; ancak kullandığınız sürece her zaman fazlasıyla işinize yarayacak!

BİZE ULAŞIN