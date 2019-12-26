Telefonunuzun flaş ışığı yandığında... Bilmiyorsanız dikkat! Gizli özellik
Telefonunuzun flaş ışığı yandığında... Bilmiyorsanız dikkat! Gizli özellik
Artık hepimizin elinde bir akıllı telefon var. Elbette bu teknolojinin de gelişimiyle hiçbirimizin kaçamayacağı bir gerçek. Akıllı telefonlar ve internet en gencinden yaşlısına hepimizin olmazsa olmazı durumunda. Öte yandan bu muhteşem aletleri kullanırken kimimiz birçok özelliğini detayını bilsek de kimimiz sadece basit işlemlerini halletmek için kullanıyor. Mesela iPhone'un flaşı yandığında sizin haberdar olmayabileceğiniz bir detayın da devreye girdiğini biliyor muydunuz?
Giriş Tarihi: 26.12.2019
11:28
Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
11:35
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