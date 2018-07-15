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Tesla, son hamlesiyle 'ı kızdıracak

'ın kurduğu Tesla şirketinin son hamlesi ABD Başkanı 'ı bir hayli kızdıracağa benziyor.

Giriş Tarihi: 15.07.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 15:25
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Tesla, son hamlesiyle 'ı kızdıracak
Tesla, son hamlesiyle Donald Trump'ı kızdıracak
Tesla, Çin'in Şanghay kentinde yakın gelecekte, resmi izinler alınır alınmaz fabrika inşaatına başlanacağını duyurdu. Şirket, Şanghay'da inşa edilecek fabrikada üretimin 2 ila 3 yıl sonra başlayacağını ve yılda 500 bin araç üretilmesinin planlandığını açıkladı.
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Tesla, son hamlesiyle 'ı kızdıracak
Tesla, son hamlesiyle Donald Trump'ı kızdıracak
Şanghay kent yönetiminden yapılan açıklamada da Tesla Üst Yöneticisi , Şanghay Belediye Başkanı Ying Yong ve diğer yetkililer arasında fabrikanın kurulması konusunda anlaşma imzalandığı bildirildi. Açıklamada, fabrikanın, Şanghay'daki en büyük yabancı yatırım olacağı belirtildi.
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Tesla, son hamlesiyle 'ı kızdıracak
Tesla, son hamlesiyle Donald Trump'ı kızdıracak
Çin'de 2014 yılında elektrikli araçlarını satmaya başlayan Tesla'nın California'dan ülkeye gönderdiği araçlara yüzde 15 ithalat vergisi ekleniyor. Buna rağmen Çin'in Tesla için ABD'den sonra en büyük ikinci pazar olduğu ifade ediliyor.
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Tesla, son hamlesiyle 'ı kızdıracak
Tesla, son hamlesiyle Donald Trump'ı kızdıracak
Tesla, ABD Başkanı 'ın gümrük vergilerini yükseltmesine misilleme olarak Pekin yönetimi tarafından ilave yüzde 25 ithalat vergisi uyguladığı şirketler arasında yer alıyor.
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Tesla, son hamlesiyle 'ı kızdıracak
Tesla, son hamlesiyle Donald Trump'ı kızdıracak
Şirketin Çin'de elektrikli araç satışlarının geçen yıl yüzde 82 artarak 468 bin olduğu belirtiliyor. Tesla'nın Şanghay'da bir de araştırma tesisi kuracağı ifade edildi.
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Tesla, son hamlesiyle 'ı kızdıracak
Tesla, son hamlesiyle Donald Trump'ı kızdıracak

Bu arada Tesla'nın Çin'e yatırımının ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının olduğu bir dönemde açıklanması dikkati çekti. (NTV)

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