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'nın Türkiye mağazasını nereye açacağı belli oldu

Uzun bir süredir 'nın Türkiye'ye geleceği biliniyordu. Ancak şirketin mağazasını ülkemizde nereye açacağı belli olmamıştı. Sonunda o yer de belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.06.2018 01:13 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 01:15
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'nın Türkiye mağazasını nereye açacağı belli oldu
Tesla'nın Türkiye mağazasını nereye açacağı belli oldu
'nın ne zaman Türkiye pazarına gireceği geçtiğimiz haftalarda netlik kazanmıştı. Şirketin CEO'su Elon Musk "Tesla Türkiye'ye ne zaman gelecek?" sorusunu yanıtlamıştı.
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'nın Türkiye mağazasını nereye açacağı belli oldu
Tesla'nın Türkiye mağazasını nereye açacağı belli oldu
'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz." dedi. Amerikalı milyarder, paylaşımında, "Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada bizzat orada olacağım." ifadelerini kullanmıştı.
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'nın Türkiye mağazasını nereye açacağı belli oldu
Tesla'nın Türkiye mağazasını nereye açacağı belli oldu
Elon Musk'ın CEO'su olduğu , Türkiye'de toplam 7 farklı pozisyon için iş ilanı yayınladı. Bu ilanlar sayesinde Tesla'nın Türkiye mağazasının yeri de netlik kazandı.
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'nın Türkiye mağazasını nereye açacağı belli oldu
Tesla'nın Türkiye mağazasını nereye açacağı belli oldu
İş ilanına göre, Türkiye'nin ofis lokasyonu Gayretepe'de bulunan Zorlu Center.
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'nın Türkiye mağazasını nereye açacağı belli oldu
Tesla'nın Türkiye mağazasını nereye açacağı belli oldu
Şirketin servis için açtığı Parça Danışmanı / Servis Asistanı gibi iş pozisyonlarına başvuru yapıldığında ise, lokasyon İstanbul – Otomol olarak gösteriliyor.
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'nın Türkiye mağazasını nereye açacağı belli oldu
Tesla'nın Türkiye mağazasını nereye açacağı belli oldu
ŞARJ İSTASYONLARI NEREDE OLACAK? Tesla’nın CEO’su Musk, Türkiye hakkında iletilen sorulara, Twitter üzerinden cevap vermişti. Musk'ın bu açıklamalarına göre, Tesla, Türkiye’nin her yerinde süper şarj olacak.
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'nın Türkiye mağazasını nereye açacağı belli oldu
Tesla'nın Türkiye mağazasını nereye açacağı belli oldu
MUSK'TAN KEBAP ISMARLAMAK İSTEYEN HAYRANLARINA YANIT Türkiye’de Supercharger istasyonlarını paylaşması üzerine kullanıcıları, Musk’ı kebap yemeye davet etti. Mesajda "Sevgili Elon ücretsiz kebap seni bekliyor" ifadesine yer verildi. Musk ise 'Tesla Türk' isimli hesaptan paylaşılan bu kareye Twitter’dan yanıt verdi. Musk, hayranlarına teşekkür etti.
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