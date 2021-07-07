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Giriş Tarihi: 07.07.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 15:46

TikTok'un yeni özelliği ortaya çıktı! Türkiye'de test etmeye başladı!

Kısa süre önce ortaya çıkan raporlarda TikTok'un yeni özellikler üstünde çalıştığı belirtilmişti. Şimdi bu özelliklerden bir tanesi detaylarıyla birlikte ortaya çıktı. ByteDance'ın sahibi olduğu popüler uygulama TikTok, içerik üreticilerinin para kazanmalarına yardımcı olacak Shoutouts isimli özel bir video formatını test ediyor. Bu özellik Türkiye'deki bazı kullanıcılar için açıldı.

TikTok'un yeni özelliği ortaya çıktı! Türkiye'de test etmeye başladı!

BuzzFeed'in haberine göre Shoutouts, TikTok kullanıcılarının, içerik üreticilerinden özel içerikler oluşturmalarını ve bu içerikler için uygulama içi para birimiyle ödeme yapmalarına imkan sağlayacak.

TikTok'un yeni özelliği ortaya çıktı! Türkiye'de test etmeye başladı!

Kaynağın aktardıklarına göre kullanıcıların, TikTok içerik üreticilerine talepte bulunup, kabul edilmesini beklemesi gerekecek. Söz konusu içerikler TikTok tarafından incelenip, onaylandıktan sonra yayınlanacak.

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TikTok'un yeni özelliği ortaya çıktı! Türkiye'de test etmeye başladı!

BuzzFeed, yeni özelliğin Türkiye'de ve Dubai'deki bazı içerik üreticileri için mevcut durumda olduğunu belirtiyor. Ancak Shoutouts'un diğer ülkeler için ne zaman çıkacağı belli değil.

TikTok'un yeni özelliği ortaya çıktı! Türkiye'de test etmeye başladı!

Tiktok, bu ay başında yaptığı açıklamada, kullanıcıların üç dakikaya kadar videolar yükleyebileceğini de duyurmuştu.

TikTok'un yeni özelliği ortaya çıktı! Türkiye'de test etmeye başladı!
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