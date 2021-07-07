Giriş Tarihi: 07.07.2021 15:45Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 15:46
TikTok'un yeni özelliği ortaya çıktı! Türkiye'de test etmeye başladı!
Kısa süre önce ortaya çıkan raporlarda TikTok'un yeni özellikler üstünde çalıştığı belirtilmişti. Şimdi bu özelliklerden bir tanesi detaylarıyla birlikte ortaya çıktı. ByteDance'ın sahibi olduğu popüler uygulama TikTok, içerik üreticilerinin para kazanmalarına yardımcı olacak Shoutouts isimli özel bir video formatını test ediyor. Bu özellik Türkiye'deki bazı kullanıcılar için açıldı.